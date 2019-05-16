台彩端午加碼5億 限定版「真好中」刮刮樂現正熱賣

2019-05-16 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



迎接端午到來，台灣彩券好康再加碼，大樂透加開「100組 100萬元」、威力彩「頭獎加碼2億元」、BINGO BINGO賓果賓果「連續加碼16天」，總獎金上看台幣5億元，讓粉絲們躍躍欲試。

台彩打造端午限定版「真好中」刮刮樂，提供55個最高獎金55000元獎項，總中獎率高達50.99%，總獎金逾2.2億元，圖面以端午必吃粽子為靈感設計，採用有趣的「對幸運符號」及「一刮即中」玩法，搭配龍舟、龍舟旗、立蛋及粽子」等圖飾，掀起搶購熱潮。

台彩總經理蔡國基分享，今年大樂透新增「100組 100萬元」模式，往年僅於春節期間推出，凡購買5月28日開獎大樂透，只要彩券選號完全對中任一組加開6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就有機會成為百萬富翁，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金由中獎注數均分。若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期開出，「100組100萬元」獎項持續有效，直至有人中獎或6月21日活動結束為止。