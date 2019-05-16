健保增給付範圍 納入C肝口服藥

2019-05-16 17:26 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



台灣6月將擴大C肝治療健保給付範圍，讓更多人可以擺脫C肝惡夢。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 讓C型肝炎不再困擾國人！衛福部中央健保署署長李伯璋16日受訪時表示，政府將在6月開始擴大C肝口服藥健保給付範圍。台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏呼籲民眾，台灣每40分鐘就會有1人因C肝過世，若沒有接受治療會有肝硬化與肝癌的可能，除了接受治療外，平常也要少喝酒，讓肝健康。

李伯璋表示，以前C肝抗體陽性者需要等待6個月才能拿藥，但現在只要確定篩檢結果有C肝就可以拿藥，進行治療。B肝可以透過小時候打疫苗防禦，但C肝並沒有疫苗，因此現在也開放12至18歲青少年C肝基因1型患者的口服藥物健保給付。另外也擴大不同基因型的C肝口服藥物給付，讓治療更全面。

高嘉宏補充，早期C型肝炎治療以干擾素治療為主，加上服用抗病毒藥物雷巴威林，C肝治癒率雖有7成左右，但副作用比較多。現在擴大給付後，可利用新型的口服藥物進行治療。以往單一基因型的口服藥物只要經過3個月完整療程，就可有98%的治癒率。擴大給付後，更可以全面防堵多型態的C肝。

長庚醫院副院長盧勝男也提到，針對偏鄉及原住民部落，衛福部也將放寬偏鄉地區醫療院所專科處方資格，並會組織醫療團隊看診、專科醫生支援衛生所等方式，方便偏鄉患者就醫與取藥，保障所有國民的權益。

李伯璋說，原本衛福部規劃的C肝用藥專款為65億，目標治癒4萬名患者。截至目前已經有3萬人接受C肝口服藥物的治療。因應未來可能還有3萬人左右需求，中央健保署跟衛福部也將會繼續爭取預算，配合此次擴大給付，讓更多人免於C肝及日後肝病的影響。

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