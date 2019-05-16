金輪獎頒獎 聯合報系摘下兩大獎

2019-05-16 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮今天公布獲獎名單，聯合報系摘下兩大獎，包括「調查報導／求學夢碎！外籍生來台淪奴工」和「終結台灣C肝村調查報導」，分別獲得平面報紙媒體報導獎一般題材類和特定題材優等獎。

今年金輪獎競爭激烈，六大獎項共吸引一百二十二件作品參賽，評選出十八件入圍作品，各頒發特優、優等及佳作等獎項。聯合報系獲獎作品包括：李樹人的「終結台灣C肝村調查報導」，以及馮靖惠、陳素玲的「調查報導／求學夢碎！外籍生來台淪奴工」。

「終結台灣C肝村調查報導」作者、聯合報系記者李樹人表示，台灣公共衛生水準不輸歐美，在B型肝炎防治上，已是全球典範，但在C肝方面，卻仍有不足之處，儘管健保署給付全口服新藥，可以治癒C肝患者，但迄今每年仍新增近萬名C肝感染者，這正是採訪撰寫「終結台灣C肝村調查報導」的動機，提醒政府及民眾重視台灣偏遠地區仍存有C肝村、C肝部落。

李樹人說，這次調查採訪，除了採訪國健署、肝炎防治醫師，及肝基會、扶輪社等民間社團，記者深入苗栗苑裡，採訪當地居民及立委，了解當地早年形成C肝村的始末，並探討醫界對於高盛行鄉鎮普篩，及「全篩全治」的可能性，希望此報導喚醒讓高風險地區居民的危機意識，踴躍接受肝炎篩檢，一旦確診，規律用藥，清除體內病毒。

政府力推教育新南向政策，但少子女化下，後段私立大學招不到學生經營困難，企業缺工，部分仲介濫用新南向政策，讓私校淪為人力仲介詐騙東南亞學生來台打黑工的管道。聯合報系教育線及勞動線記者合作，深入追蹤外籍生學工議題，盼政府重視。

代表領獎的馮靖惠說，主跑教育線邁入第四年，首次嘗試做調查報導，深入追蹤康寧大學斯里蘭卡「學工」案。繼康寧大學後，後續又爆出其他大學東南亞籍學生也發生類似情事，對新南向政策影響很大，報導引發政府重視，除祭出重罰，更設立相關境外生輔導措施，促成正向改變。