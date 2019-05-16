全球首例死亡個案 關於鼠E肝不可不知的三件事

2019-05-16 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



香港5月14日公布全球首例鼠傳人E型肝炎死亡病例，感染科醫師表示，家鼠、鼬鼠，甚至寵物鼠都不排除有感染風險，目前鼠傳人E肝病毒是否已突變、突破物種障礙仍有待觀察，提醒民眾雖高溫煮沸即可殺死E肝病毒，但只要食用到污染的食物或水源可能感染，近期前往香港務必注重飲食衛生。

鼠E肝病毒是相對新型態傳染病，2010年在德國的鼠類首次發現，美國、中國大陸、越南、印尼、英國也曾於鼠類檢出。香港去年9月發表人類首例鼠傳人E型肝炎案例，全球人類確診鼠傳人E型肝炎病例共計6例，包含香港5例及加拿大1例，加國個案曾前往非洲，衛生單位研判為境外移入。

疾管署副署長莊人祥進一步說明，目前尚無人傳人病例發生，鼠傳人E肝潛伏期為15到64天，可能感染途徑為接觸帶病毒鼠類排泄物、食用受帶病毒鼠類汙染食物，雖高溫煮沸即可殺死E肝病毒，但最怕點到不需烹煮的食物，另外遭鼠類咬傷也是感染途徑之一；中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬表示，家鼠、鼬鼠都可能感染，不排除寵物鼠感染風險。

人類E肝病毒為「A亞型」與「C亞型」的鼠E肝病毒有「物種障礙」，換句話說，病毒要感染人類，必須變異為可附著於人體細胞，在細胞內複製病毒再釋放由血液傳輸至全身。目前出現跨物種傳播個案，醫界有兩派說法，據香港大學醫學院微生物學系教授袁國勇報告指出，不排除病毒基因突變，但也有學者認為物種障礙仍存在，僅少部分人的基因對這個病毒親和性高。

黃高彬較支持後者說法，他指出，目前鼠傳人E型肝炎皆是零星個案，鼠E肝傳播途徑為糞口感染，只要食用到污染的食物或水源就會感染，若已突破物種障礙應，個案數會一夕間暴增，研判是特殊體質者病毒才會附著，民眾不必過度恐慌。

一般E肝的死亡率約千分之一，但對懷孕第三期婦女風險高，死亡率可達兩成；鼠傳人E型肝炎病死亡率依目前已知個案計算為16%。鼠E肝症狀與一般E型肝炎類似，包含發燒、倦怠、嘔吐、噁心，黃高彬表示，嚴重者恐肝衰竭，甚至不排除猛爆性肝炎死亡可能性，E肝檢驗容易被忽略，即時揪出E肝相對困難，民眾須保持一定警覺性。