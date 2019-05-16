晚期肺腺癌治療別慌 標靶接力可望延存活期

2019-05-16 16:26 中央社 台北16日電



肺癌5年存活率在常見癌症中相對較低，且肺腺癌發現多為晚期，治療更棘手。但醫師說，現在有愈來愈多標靶藥幫病友抗癌，只要審慎制訂計畫，仍可延長存活期。

空氣污染、抽菸、二手菸、肺癌家族史、廚房油煙、石綿暴露等都是肺癌危險因子。根據統計，肺癌中有約8至9成為非小細胞癌，其中又以肺腺癌居多，較常發生在女性、非抽菸族群。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘今天在記者會表示，肺癌的早期症狀並不明顯，尤其非小細胞癌早期確診比例低於35%。等到病人出現咳嗽、呼吸困難、胸痛等症狀時多已經晚期，5年存活率低。

高雄長庚醫院肺癌團隊召集人王金洲表示，非小細胞肺癌的治療方式很多，要依個人的身體狀況、腫瘤、是否有基因突變等做選擇。如果早期發現、腫瘤還沒轉移，會以手術切除為主；若有基因突變，可選擇標靶治療；沒有基因突變者則有免疫治療可選擇，也可合併化療。

王金洲表示，台灣病人的非小細胞肺癌突變基因以EGFR最多，不同的致病基因有相對應的標靶藥物。標靶藥物是靠與腫瘤細胞上的受體接和達到控制腫瘤的目的。但目前研究也發現，EGFR基因突變者在使用第一線口服標靶藥物治療一段時間後，會產生抗藥性，近6成是以T790M突變為主，此時必須接續使用其他口服標靶藥物治療。

王金洲說，根據一份針對全球10個國家EGFR突變肺腺癌患者進行的研究發現，第一線標靶藥物的選擇會影響整體治療效果，若能掌握標靶藥物的治療順序、接力使用，可望有效延長用藥時間中位數，其中又以亞洲病患治療成果最好，治療時間中位數可長達46.7個月，是很大的突破。

近年肺癌治療有較多突破，王金洲表示，肺癌的5年存活率僅約2成，是常見癌症中相對低的，但病友也不用灰心，在治療前要跟醫師討論，鎖定致病基因選擇合適的藥物，治療有效率超過8成。

賴基銘表示，很多癌友得知罹癌當下都很恐懼、焦慮，第一時間難以消化各種資訊，台灣癌症基金會推出全新肺癌衛教手冊「肺癌大小事-託付力量接力克癌」，統整治療選擇、心理調適及後續照顧資源，癌友可更有方向和醫師討論。