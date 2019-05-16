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廠商贊助研究： 酪梨能延長飽足感

2019-05-16 14:32台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

圖／stocksnap
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研究顯示酪梨能延長飽足感，但可信度仍稍遭疑。出現在各式餐點中的酪梨，擁有罕見的健康脂肪與纖維組合，被譽為超級食物。近期一項新研究顯示，超重或肥胖的參與者在吃過酪梨後，比起吃了高碳水化合物低脂的參與者，在6小時過後感受到的飢餓感較低。但唯一的爭議在於，這項研究受到哈斯酪梨委員會（HAB）的資助。

根據《每日科學》報導，芝加哥伊利諾伊理工學院食品科學與營養學副教授兼營養研究中心主任布里特主導的團隊，讓31位過重或肥胖的受試者分別吃下含有半顆或一顆酪梨的早餐、碳水化合物含量高的對照組早餐，再詢問他們6小時後所感受到的飢餓程度。結果顯示，吃過酪梨的受試者在6小時候感受到的飢餓感較低。

血液分析顯示，吃下酪梨，其負責傳遞飽足感的分子信使與吃下碳水化合物的分子信使不同。胰島素與吃下碳水化合物後的飽足感有關，而酪梨造成的飽足感則與腸道激素肽YY有關聯。布里特表示，這樣的結果能夠讓我們理解或者探討健康脂肪與纖維質的組合，對於飽足感的產生是如何作用的。

根據《每日醫學新聞》報導，僅有31位受試者似乎稍嫌不足，但布里特表示，已使用統計功效分析來確定這樣的數量能夠提供足夠的可信度。她也澄清，即使研究受到HAB贊助，而她也是該組織的諮詢小組成員，但HAB並未對研究進行干涉。

若是不喜歡酪梨，或者對業配感到不信任，同樣聚脂肪與纖維為一身的堅果是另一種食物選擇。布里特表示，酪梨與堅果是植物性食品中同時含脂肪與纖維的最佳例子。

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脂肪肥胖

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