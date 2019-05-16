總是淚眼汪汪？ 這些問題造成「淚溢」

2019-05-16 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



哭的時候總是「一把鼻涕一把眼淚」，是因為鼻淚管是相通的，但有人明明沒哭，內眼角卻泛出淚水。一名50歲患者，前一陣子常覺得眼睛水水的，特別是兩側內眼角偶爾會濕濕的，但明明也沒有想哭，擔心不曉得是怎麼回事而至眼科求診，醫師詢問後才發現，原來她日前感冒鼻塞而用沖洗液洗鼻子，內眼角泛淚而濕濕的狀況，常在清洗鼻子後出現。

鼻塞而清洗鼻子，為何會使眼角泛淚？收治患者的書田診所眼科主任醫師吳仁斌說，正常情況下，淚腺會分泌淚液讓眼球濕潤而不乾澀，然而，鼻塞就像是河川淤塞時的下游（鼻腔）淤積不通，而使得上游（淚腺）分泌的淚液無法通過鼻淚管，而從內眼角的淚小孔流出，若再加上感冒時鼻腔黏膜充血腫脹、鼻淚管下開口狹窄，使淚液流通不順暢，更容易有「淚溢」現象。

一般人除了感冒時出現淚溢，如果沒有慢性結膜炎等狀況，其實不需用藥治療，只要等到鼻塞緩解後，就不會眼角泛淚；但臨床上還有其他狀況會導致淚溢，就要特別注意，包括眼瞼內翻或外翻或是手術（如眼袋割除等），使淚小孔不在正常位置、慢性結膜炎而淚小孔狹窄，或因為老化、慢性鼻炎、化療或放射治療後、外傷結疤使得鼻淚管狹窄等，就須用藥或是採手術矯正。