台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元
為歡慶端午佳節，台灣彩券公司總經理蔡國基今天表示，「大樂透」將於5月28日（星期二）採用民國100年春節假期推出、引領消費狂潮的「100組100萬元」加碼方式，這也是台灣彩券公司首次於端午加碼採用開獎機加開100組不同獎號，要與民眾一同熱鬧慶端午。
此外，5月27日至7月25日「威力彩」頭獎機動加碼2億元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也將於5月31日（星期五）起連續加碼16天，總計今年端午加碼總獎金高達5億元。
刮刮樂今天也同步推出端午應景新款「真好中」，提供55個最高獎金55,000元的獎項，總中獎率高達50.99 %，中獎機率。台灣彩券廣邀民眾把握一年一度難得的端午加碼機會，買彩券、開財運、「粽」大獎。
台彩總經理蔡國基表示，最受民眾喜愛的「大樂透」，在今年端午採用開獎機加開「100組100萬元」，這種加碼方式以往僅在春節期間採用，這回首次於端午推出，期望高達100組的100萬元獎項，能為消費者創造有如春節般的好運氣及好財氣。
民眾購買5月28日開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎到普獎的獎項外，只要彩券選號完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就有機會成為百萬富翁，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金由中獎注數均分。
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