台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



此外，5月27日至7月25日「威力彩」頭獎機動加碼2億元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也將於5月31日（星期五）起連續加碼16天，總計今年端午加碼總獎金高達5億元。

刮刮樂今天也同步推出端午應景新款「真好中」，提供55個最高獎金55,000元的獎項，總中獎率高達50.99 %，中獎機率。台灣彩券廣邀民眾把握一年一度難得的端午加碼機會，買彩券、開財運、「粽」大獎。

台彩總經理蔡國基表示，最受民眾喜愛的「大樂透」，在今年端午採用開獎機加開「100組100萬元」，這種加碼方式以往僅在春節期間採用，這回首次於端午推出，期望高達100組的100萬元獎項，能為消費者創造有如春節般的好運氣及好財氣。