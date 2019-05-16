石虎公園惹議！水利署公開待審提案邀全民監督

2019-05-16 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



前瞻基礎建設水環境改善計畫推出後，先後有台中南勢溪整治工程、苗栗卓蘭石虎公園等計畫，外界批評破壞生態、資訊不公開，水利署5月底將審查第三批縣市政府提案，近日在官網公開所有待審計畫，從工程計劃、座標點位、意見回饋聯絡人都有，邀請全民共同監督。

常有生態、保育人士，批評水利署資訊不公開，往往工程開工後、環境遭破壞才去搶救，但往往維持已晚；不少人近日發現，水環境改善計畫第三梯審查提案公開後，爭相在臉書、社群轉貼，提醒大家去關注。

台北大學都市計劃研究所副教授廖桂賢說，這是水利署首次有系統的把資訊公開在網路上，民間團體呼籲多年，水利署終於照辦，也算值得鼓勵，呼籲各界共同把關。

水環境改善計畫總共匡列280億元預算，目前已通過兩批提案，第三批計畫預計在5月底複審。水環境改善計畫當初倉促上路，引發不少爭議，台中南勢溪要打造生態河川，卻挨批工程破壞自然護岸，也危及保育類的南海溪蟹生存。

爭議最大的苗栗卓蘭石虎公園，水環境改善計畫補助8000萬元，把原本的石虎棲地破壞殆盡，變成徒有石虎造型水池的水泥公園，保育團體批評工程周邊有石虎路殺、出沒的紀錄，破壞了石虎棲地，引發全民撻伐。

水利署近日在官網上，設置明顯的「水環境透明專區」，點入後可找到第三批地方政府提案資訊，依照縣市別羅列，有詳細的計畫內容，也有預定工程的座標點位、會勘說明、會議記錄與中央、地方意見反應聯絡人。

水利署副署長王藝峰說，水環境改善計畫先後發生南勢溪、石虎公園等爭議，因為民眾與生態專家太晚得知工程訊息，水利署太晚蒐集到相關意見，才會釀成爭議，因此把即將審查的第三梯106件各縣市提案全部公開。

王藝峰說，水利署支持資訊公開，但過去公開的方式不友善，這次在官網明顯位置設專區，也把所有資料都上網公開，有意見可以直接跟水利署反應，透過大家的把關，打造出生態友善、符合地方需求的水環境建設。