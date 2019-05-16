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C肝新藥給付 今年預計再新增3萬名額

2019-05-16 14:08聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

C肝新藥自從前年1月起納入健保給付，截至目前為止已近6萬人接受治療，治癒率達97％。健保署長李伯璋表示，今年原編列65.36億元用於C肝新藥給付，預定治療人數為4萬人，至五月為止已有2.9萬人接受治療，估今年的名額及預算至8月底用罄；為此，將向衛福部爭取更多預算，盼8月至年底還再增3萬個治療名額。

C肝口服新藥是從2017年1月24日納入健保給付，當年有9538人接受治療，去年則有1萬9549人接受治療，今年元月起至目前為止則有2.9萬人接受治療，治癒率達97％。

李伯璋表示，今年預算只編列65.36億元，相當於4萬個名額，剩下的1.1萬個名額估至8月就會用完，將向衛福部額外爭取40億元預算、相當於3萬個名額，盼能有更多患者受惠。

此外，過去只要患者檢出有C肝抗體，需等到6個月之後確認感染C肝而未治癒，才可申請C肝新藥給付，且過去的藥品只供成人使用。

李伯璋表示，為達到消滅C肝的目標，健保署6月起放寬給付條件，只要測到C肝病毒就可開始用藥、不必再等6個月，以及新納入一款適用於12-18歲青少年可使用的藥品，盼能在2025年為止達成治癒32.4萬人的目標。

根據統計，過去全台慢性C肝人數總計40.5萬人，預定在2025年達到治癒8成的目標、相當於32.4萬人被治癒。

健保署長李伯璋表示，今年Ｃ肝新藥給付名額將用罄，將再額外爭取3萬個名額。記者劉嘉...
健保署長李伯璋表示，今年Ｃ肝新藥給付名額將用罄，將再額外爭取3萬個名額。記者劉嘉韻／攝影
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