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奇幻菇世界 福山植物園看得見

2019-05-16 13:59聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

天氣漸熱，福山植物園邀請民眾上山避暑、納涼。

福山植物園位於宜蘭縣員山鄉及新北市烏來區，海拔高度500至700公尺，年平均氣溫18.5°C，平均雨量4125毫米。終年潮濕及人為干擾強度低的環境，使福山植物園除了展示豐富的植物及動物外，亦是絕佳的賞菇場所。

福山植物園表示，蕈菇一般指肉眼可見的大型真菌，據民國89年出版的福山大型真菌所載，福山森林一共曾紀錄47種子囊菌、228種擔子菌，豐富的真菌資源，堪稱台灣低海拔真菌多樣性的自然教室。

福山植物園表示，穀雨立夏間，鋒面帶來綿綿的降雨。雨水及逐漸上升的氣溫輕輕喚醒了腐木枯葉及土壤裡的生機，一朵朵不同樣貌的蕈菇繽紛登場。

其中可看到裸傘 (Gymnopilus sp.) 趁著春季的尾巴，繼續肆意展開紅色覆鱗的傘面；叢傘膠孔菌 (Favolaschia manipularis) 在腐木綻出其嬌小可愛的叢生菌傘；另一旁的倒木上，革耳屬 (Panus sp.) 及香菇屬 (Lentinus sp.)在陽光跟雨水反覆澆灌下團簇擁出，伸展其具有韌性的身軀；福山著名的展示區「森櫟奇境」中，則冒出了與其共生的硬皮馬勃 (Scleroderma sp.)。

林業試驗所表示，入園遊客須注意，許多真菌帶有毒性，請各位遊客秉持賞菇最高三原則—「不碰、不採、不吃」，並務必遵守福山植物園遊客入園管理要點的規定，注意自身安全。

生長於枯倒木上的的革耳屬 (Panus sp.) 子實體。圖／福山植物園提供
生長於枯倒木上的的革耳屬 (Panus sp.) 子實體。圖／福山植物園提供
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艷紅覆鱗的裸傘 (Gymnopilus sp.) 幼蕈。圖／福山植物園提供
艷紅覆鱗的裸傘 (Gymnopilus sp.) 幼蕈。圖／福山植物園提供
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香菇屬(Lentinus sp.)子實體簇擁而出。圖／福山植物園提供
香菇屬(Lentinus sp.)子實體簇擁而出。圖／福山植物園提供
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硬皮馬勃 (Scleroderma sp.) 是福山常見的外生菌根真菌。圖／福山...
硬皮馬勃 (Scleroderma sp.) 是福山常見的外生菌根真菌。圖／福山植物園提供
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小巧可愛的叢傘膠孔菌 (Favolaschia manipularis)。圖／福...
小巧可愛的叢傘膠孔菌 (Favolaschia manipularis)。圖／福山植物園提供
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