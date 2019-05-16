不想哭卻淚眼汪汪 感冒洗鼻子惹禍

2019-05-16 13:55 中央社 台北16日電



眼科醫師吳仁斌說，若淚眼汪汪應及時檢查，以免感染發炎。 圖／ingimage 分享 facebook 50歲張女士最近眼睛常常水汪汪，明明不想哭，但兩側內眼角常會濕濕的，就醫才發現，原來是洗鼻子造成。眼科醫師吳仁斌說，若淚眼汪汪應及時檢查，以免感染發炎。

書田診所眼科主任醫師吳仁斌今天在記者會表示，50歲張女士常常覺得眼睛濕濕的，在懷疑「淚溢」情況下，檢查前眼部結膜、角膜及眼瞼，結果都正常，鼻淚管淚小孔開口正常，鼻淚管沖洗檢查也無阻塞。

進一步詢問日常生活有無重大改變或接受手術、其他治療，張女士想起前陣子因感冒鼻塞常自行洗鼻子，內眼角濕濕的情況常在洗鼻子後出現。

洗鼻子和眼淚的關連性，吳仁斌解釋，正常情況下，淚腺分泌的淚液會經由內眼角的淚小孔流經鼻淚管，最後進到鼻腔內。當感冒鼻腔黏膜充血腫脹，會導致鼻淚管下開口狹窄，使淚液流通不順暢容易有淚溢現象。

加上洗鼻子時，刺激鼻淚管下開口附近黏膜，可能使鼻淚管下開口更形閉塞，會出現短暫淚溢、感覺內眼角濕濕的，這種生理現象在感冒康復停止洗鼻子後，通常會逐漸消失。

吳仁斌說，臨床上造成淚溢（淚眼汪汪）的原因可簡單分為上游淚液太多，如大哭、外來異物、眼瞼內翻或外翻使淚小孔不在正常位置、慢性結膜炎而淚小孔狹窄，或下游鼻淚管阻塞狹窄，如老化、慢性鼻炎、化療或放射治療後、外傷結疤等。

通常醫師會依淚溢發生原因給予治療，感冒或洗鼻子引起，待痊癒會自然好轉；眼瞼內翻或外翻、鼻淚管阻塞狹窄，可能須手術矯正；角結膜炎則以藥物治療。

吳仁斌提醒，若眼睛持續淚眼汪汪，應就醫檢查是否因疾病所引起，若造成淚溢的原因是鼻淚管阻塞、淚小孔狹窄，應儘早治療，以免引起淚囊發炎、眼睛周圍結膜及皮膚浸潤發炎，嚴重時甚至會在眼眶周圍引起蜂窩性組織炎。