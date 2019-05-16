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天氣不穩定！本週末將下小雨 下週開始下大雨

2019-05-16 13:38台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

又要開始下雨了！中央氣象局表示，17日至19日，台灣西半部會有局部短暫陣雨或雷雨，但全台各地白天仍普遍溫暖。天氣風險公司則指出，17日將有一波鋒面雲系南下，但影響並不明顯，而19日下半天又會有另一波較紮實的鋒面接近。氣象專家彭啟明預估，下週的鋒面將帶來明顯雨勢，但不穩定天氣只會持續兩三天。

氣象局表示，17日至19日台灣西半部沿海地區清晨至上午間，可能有局部短暫陣雨或雷雨，而午後西半部山區及東半部地區也有短暫雷陣雨，局部地區雨勢會比較大；溫度方面，全台各地白天仍普遍溫暖，高溫約在30到33度。而下週20、21日將有一波鋒面通過，屆時各地天氣又將會不穩定。但22日東北風將會減弱，氣溫也會稍微回升。

天氣風險公司則指出，17日將有一波鋒面雲系南下，但影響並不明顯，只有西半部和東北部將轉有雨，且鋒面18日就會逐漸遠離台灣。但19日下半天又會有另一波鋒面雲系接近，這波鋒面的結構比起前一波較紮實，水氣也相對較多，因此對台灣的影響較全面性，停留時間主要在20到21兩天，全台灣都可能出現雷雨。

彭啟明則預估，從16日開始到周末，天氣將變得較不穩定，台灣西半部會有些局部陣雨，這樣的天氣將持續到周末，20日會有道鋒面接近並帶來明顯雨勢，將延續到21日，溫度也會降到22-27度之間，但不穩定天氣只會持續約兩三天的時間，很快就回溫。

【更多精采內容，詳見

氣象局彭啟明

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