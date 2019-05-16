影／藍色秘境來了 蘇澳鎮推立槳海遊

2019-05-16 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



玻璃沙灘、海上荒廢採礦場、烏岩角...這些夢幻景點都在宜蘭縣的蘇澳鎮，而且海路可到，鎮長李明哲今天就親率探勘隊，海上划著立槳探索藍色秘境，要大力推薦。

蘇澳鎮長李明哲等人今天從內埤海灣下水，操槳航向烏岩角，海路探險，來回約3到4小時，一覽秘境。

李明哲指出，蘇澳地區有得天獨厚的地理環境，豆腐岬三面環抱因港灣護堤而產生的珊瑚礁生態，以及過往作為垃圾掩埋而遺留下眾多玻璃碎片，經過多年海浪淘洗沖刷形成玻璃沙灘賊仔澳，也是世界非常稀少的特殊景觀地形。

另外，有著蔚藍海洋的內埤沙灘，同時也是夏天風箏衝浪高手聚集地，而廣闊的海洋景色亦吸引許多看海踏浪的遊人前來。

再往南邊便是有名的中央山脈起點烏岩角。

烏岩角位處南方澳內埤海灘跟東澳粉鳥林的中央，是「看見台灣」已故導演齊柏林眼中的美麗陸連島，南北兩側皆有沙灘可上岸。

過去有採石場的道路可前往，但因長期蘇花公路路基侵蝕，道路破壞而無法輕易抵達，烏岩角有著像刀鋒般的稜線矗立在汪洋之中，而從其正面觀看，像極了一尊白象矗立在太平洋中朝北眺望。

蘇澳獨家景點就是海上荒廢採礦場，位於內埤海灘道路因為地震及大雨關係道路斷絕，自此荒廢之後，一大片經過人工鑿挖的白色石灰山壁，卻也形成一個特殊景觀，這樣豐富的水上活動及景點，絕對也是來蘇澳不可或缺的必訪行程。

李明哲說，蘇澳鎮公所為推廣蘇澳海岸獨特的海上景觀風貌，特別與南方澳當地業者「水行者俱樂部」合作，今天進行SUP立槳秘境踏勘，以實際親身體驗的方式介紹玻璃沙灘、海上荒廢採礦場、烏岩角等夢幻景點。

他表示，過去遊客對於蘇澳的印象停留在冷泉意象，其實獨特的海岸線風景也是蘇澳鎮另一大必訪行程，透過踏勘體驗，對於整體蘇澳觀光能見度更加提升，也提供遊客多元的旅遊選擇。

水行者俱樂部教練陳建文表示，與鎮公所合作踏勘體驗，從玻璃沙灘到烏岩角的海岸沙灘，過去因地理環境的關係難以抵達，近幾年SUP立槳運動盛行，並搭配無動力載具即可擁有蘇澳獨有的海洋活動體驗。

李明哲說，暑假到蘇澳有水上活動新選擇， SUP立槳尋找網美景點，而蘇澳冷泉新園區即將完工並對外開放，可搭配2天1夜或3天2夜進行蘇澳水上休閒活動，相信是今天暑假不可錯過的暑期旅遊行程。