影／不需再「割喉」自費甲狀腺切除術無疤且疼痛少

2019-05-16 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



甲狀腺腫大除傳統切除手術外，目前有新技術可選擇。40歲黃小姐經檢查為甲狀腺功能低下的橋本氏甲狀腺炎，因有兩成機率變為甲狀腺濾泡細胞癌，醫師建議進行「經口腔前庭內視鏡甲狀腺手術」治療，術後除因嘴部有傷口需吃流質食物外，疼痛少、復原快，僅三天就出院，一周後就上班。

黃小姐9年前右側喉嚨開始腫脹、聲音出現沙啞，經檢查為甲狀腺功能低下的橋本氏甲狀腺炎並定期追蹤，前年時發現右側甲狀腺結節略微增大至1.6公分。由於黃小姐透過幾次細胞穿刺都發現有賀氏細胞，有兩成機率變為甲狀腺濾泡細胞癌，因而決定切除。

收治黃小姐的萬芳醫院外科主治醫師蕭炳昆表示，甲狀腺癌多發生在女性身上，女男比例為3：1，以2018台灣十大癌症統計，甲狀腺癌為女性的第四名。甲狀腺癌真正發生原因未定，但如家族基因遺傳、曾接受輻射線曝射（如頭頸部放射治療）、橋本氏甲狀腺炎患者等因素，可能會誘發甲狀腺癌。

而現行甲狀腺切除手術，分為傳統與內視鏡兩種。蕭炳昆說，傳統切除手術是在頸部製造一個切口，依腫瘤大小及病患體型決定刀口長度，一般來說至少需5到6公分，因術後留下傷口大，形狀像被「割喉」般，許多愛美患者會有所顧忌；後出現內視鏡切除術，成為病患的另一種選擇。他說，內視鏡傷口雖小，仍會在頸部、腋下等處留下約2公分傷口。

而近三年甲狀腺手術出現新技術-「經口腔前庭內視鏡甲狀腺手術。」蕭炳昆說，此為在患者下嘴唇與牙齦間開三個不到0.5公分的小洞，以內視鏡與超音波協波刀進行甲狀腺切除，術後疼痛指數較低、外表無傷口外，患者住院時間短。如黃小姐僅住院三天即出院，對於愛美、追求快速復原患者來說是個福音。