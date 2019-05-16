鼠傳人E肝全球首例死亡個案在香港 疾管署：我國無病例

2019-05-16 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



香港衛生防護中心5月14日公布出現1例因鼠傳人E型肝炎死亡個案，這也是去年發表人類首例鼠傳人E型肝炎後，全球首例死亡病例。衛福部疾管署表示，我國尚無檢出病例，將持續監測疫情，由於鼠傳人E肝疫情集中於香港，食用到遭接觸帶病毒鼠類排泄物汙染的食物有感染風險，國人近期前往該地應多加留意飲食衛生。

疾管署副署長羅一鈞表示，香港大學醫學院微生物學系教授袁國勇於去年9月發表人類首例鼠傳人E型肝炎案例後，再爆新增3例人類感染鼠傳人E型肝炎案例，個案為67歲至81歲男性且有長期慢性疾病，其中1例住院並已死亡。連同2018年確診的2例個案，香港已發生5例鼠傳人E型肝炎案例。

本次新個案中據悉有一名患者今年1月曾來台旅遊，對此，羅一鈞強調，個案出沒台灣不一定會造成境內傳播，E型肝炎的潛伏期為15到64天，將持續詢問香港衛生單位個案台灣旅遊史詳細資料。如來台時間和潛伏期不符，即排除在台感染可能性。

全球人類確診鼠傳人E型肝炎病例共計6例，包含香港5例及加拿大1例，加國個案曾前往非洲，當局衛生單位研判為境外移入。羅一鈞表示，疾管署使用香港袁國勇團隊及日本國立感染症研究所（NIID）建議檢驗方法，分析國內今年送驗E型肝炎及未定型肝炎陰性檢體50件，迄今未發現有陽性反應檢體。

羅一鈞提醒，鼠傳人E型肝炎可能感染途徑為接觸帶病毒鼠類排泄物、食用受帶病毒鼠類汙染食物，或遭鼠類咬傷感染，雖目前尚無人傳人病例發生，但鼠傳人E型肝炎病死亡率依目前已知個案計算為16%，民眾近期前往有鼠E肝鼠類及人類疫情地區多加留意。