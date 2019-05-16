國內研究：C肝患者心臟病風險大於B肝患者

2019-05-16 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



慢性肝炎恐怕也是心臟疾病危險因子。62歲的張先生沒有三高、不抽菸，但最近時常胸痛、盜汗，就醫診斷為急性心肌梗塞，醫師後來得知張先生過去曾車禍有輸血史，檢驗結果疑似C型肝炎惹禍。醫師表示，類似例子在心臟科病房並不罕見，甚至國內有研究發現，C肝患者心血管事件風險高於B肝患者。

林口長庚研究團隊透過健保資料庫2000至2012年資料，追蹤12060名初次感染B肝或C肝、病史超過6年半患者，統計分析其心血管事件，發現慢性C肝患者有急性冠心症、急性缺血性中風，比B肝患者高出1.3倍，死亡率甚至高達1.48倍。這項研究已刊登於2018年1月國際期刊「動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）」

林口長庚醫院心臟內科系主治醫師吳健嘉表示， 其實有近一半心臟病患者找不到高血壓、高血脂、糖尿病或吸菸等傳統定義上危險因素，但近年臨床或研究都發現，慢性肝炎的發炎反應，會不斷造成血管受損；當平滑肌細胞增殖和氧化脂質沉積，血球流經容易卡住，導致血栓，引發動心血管疾病。

吳健嘉說，國內肝膽腸胃科臨床發現100名C肝或B肝患者中約2至3人會衍生出心血管事件，法國及澳洲也有相關研究，發現C肝患者死於心臟病，比B肝患者高出2倍，義大利研究其風險更高達5倍。這次國內研究更進一步證實C肝患者罹患心血管疾病風險更高，同時也發現C肝患者也較易產生嚴重心律不整，風險為B肝患者的1.77倍。

據流行病學調查，全台每5至6名成人中就有1人是B肝帶原患者，C型肝炎帶原者約有77.4萬名，盛行率約4.4%。吳健嘉指出，慢性肝炎患者約感染後3至5年心血管事件風險漸增，2017年健保署開放Ｃ肝全口服藥給付，符合條件者或優先治療對象，應及早接受治療，降低罹患心臟血管疾病機率。