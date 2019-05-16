照顧兩頭燒 近百團體連署「長照安排假」

2019-05-16 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



勞動部曾於2016年推估，台灣1153萬名勞工當中，約每5人就有1人因照顧失能家人而影響工作，每年約有13.3萬人從此離開職場。婦女新知基金會、家庭照顧者關懷總會等近百團體連署，要求主管機關推出「30天有薪假」加上「150天彈性請假」的長照安排假，助蠟燭兩頭燒的照顧者盤點照顧資源、作足安排，不因照顧而離職。

今年才40歲的照顧者蔡先生，照顧雙親的年資已長達13年。他先是因母親洗腎、切腎、切腹甲狀腺等許多情形需要請假陪診，後來母親與父親漸漸失智，更陸續併發精神行為症狀，他再也無法在原來的公司上班，而必須兼職作快遞、保全，最終甚至離職。

照顧高壓讓蔡先生曾一度想「帶著家人一起走」，所幸社工即時介入，阻止了悲劇，也把更多的長照資源資訊帶給蔡先生。蔡先生說，過去所學為電子相關，畢業後也順利進入電子業，但現實讓他陸續轉換工作、放棄工作，「真的很無奈」，「如果重來一次，希望早點接觸到支持資源，盡可能不要離職」。

像蔡先生這樣的在職照顧者，是國家的勞動力基礎。家庭照顧者關懷總會2017年公布調查，每周投入在家照顧20小時以上的在職照顧者，平均照顧時間長達8年，其中七成三是40至55歲的中壯年，四成四擔任主管職位，三成七的年資超過十年。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，國家放任離職照顧將會出現三輸，勞工輸了薪水與退休金，雇主輸了資深員工，國家輸了勞動力與經濟力，未來還可能要為老後的離職照顧者提供長期經濟救助。

有鑑於此，近百團體連署，要求主管機關推出「30天有薪假」加上「150天彈性請假」的長照安排假，讓在職照顧者在前30日盡速盤點資源、穩定照顧安排，後面150日的彈性休假則能處理臨時狀況、陪伴回診等。有薪假部分，希望比照育嬰留職停薪津貼提供六成薪資津貼，由就業保險提高1%費率作為支出，或者使用每年累計近50億元的就業安定基金。

衛福部長照司副司長周道君表示，長照安排假議題確實值得討論，衛福部基本上支持，但事涉勞工排假，將會配合勞動部共同溝通規劃。