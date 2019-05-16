周末踏青首選之地貓空休閒農業區 做伙去品木柵茶

2019-05-16 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為活絡整體發展及振興當地觀光產業，北市府致力將貓空地區打造成為臺北後花園，設有多條親山步道，環境宜人綠意盎然，該區的特色農產品「木柵鐵觀音茶」更是長期深受品茗茶士的喜愛，民眾親臨貓空地區，除可就近品茗在地生產的好茶及漫遊貓空地區的步道，還能體驗台北市近郊茶園的秀麗風光。

北市產業局表示，位處貓空休閒農業區的「台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心」(簡稱茶推廣中心)是國內外遊客常拜訪之景點，中心內設有茶葉展示區，介紹茶葉製作過程和品茶的方法；更往茶推中心的後方則是種植多樣植物的戶外教學區，裏頭有草坪遊憩區、茶園區、生態水池及水土保持教室等活動空間，結合了農業、生活、文化與休閒，引導民眾深入了解木柵地區的茶業產業及文化。

另外，現場安排志工提供免費導覽解說服務，服務時間為每周六、日，上午10時30分及下午2時20分，如民眾想進一步探索茶推廣中心的後花園，歡迎洽櫃檯或茶推中心現場服務人員；平日（週二至週五）則提供團體預約服務，導覽內容包括茶藝指導、茶園及生態導覽等，歡迎於兩週前電話預約。