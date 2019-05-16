攝取全穀麵包 研究：影響腸健康

2019-05-16 12:17 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



食用全穀麵包會影響腸道製造的血清素濃度，與腸道健康息息相關。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 全穀物的研究結果，證明因其可調節血清素水平，有助腸健康！最新一項研究探討了全麥麵包與全穀黑麥麵包如何影響腸道新陳代謝，發現可能可以解釋全穀物如何協助預防大腸直腸癌等腸道問題。研究發現，食用全麥麵包與全穀黑麥麵包，透過影響血漿（血液）血清素水平，進而促進健康。

根據《每日醫學新聞》報導，這個由來自東南芬蘭大學庫奧皮奧分校、法國里昂國際癌症研究機構的科學家所做出的研究，先招募了15位成人，讓他們前4週每天吃6到8片纖維含量低的麵包，後4週再吃同樣6到8片的全榖小麥與黑麥麵包，並在兩階段結束後分別抽取血液做比較。結果顯示經過後者的血清素濃度明顯比前者低。

研究的第二部分，研究人員利用老鼠做實驗，試圖找出引入穀物纖維是否會影響腸道產生的血清素濃度。為期9週，研究人員餵食老鼠黑麥麩、麥麩與纖維素粉，研究結果顯示，食用黑麥麩與麥麩的老鼠，結腸中血清素濃度較那些纖維素粉的老鼠低。

根據《每日科學》報導，大家熟知血清素的功用為大腦中的神經遞質，但由腸道產生的血清素則與大腦無關，而與一些週邊的功能有關，例如調節腸子的運動性等等。另外，血清素的升高也與高血糖濃度有所連結，因此攝取全穀類降低血清素濃度，也能預防第二類型糖尿病。

研究人員也對血清素濃度與大腸直腸癌的關係相當有興趣。近期一些研究發現，癌症患者比起一般人，血漿中的血清素濃度較高。而除了血清素濃度之外，食用全穀黑麥與小麥麵包也與血液中較低的牛磺酸、甘油磷酸膽鹼和兩種內源性甘油磷脂濃度有關，因此研究人員認為，全穀物對健康的影響，還有更多研究空間。

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