免疫療法夯 癌症基金會：部分肺腺癌標靶更有效

2019-05-16 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



免疫療法是近期熱門的討論話題，台灣肺腺癌患者每2人就有1人具有EGFR基因突變，然而有EGFR突變的患者並不在免疫療法的健保給付範圍內。台灣癌症基金會表示，部分肺腺癌患者在接受相對應的標靶藥物後，發現治療效果更好。

51歲的楊先生熱愛戶外運動，擔任教練免費指導民眾潛水。某次突然感到骨頭疼痛難耐、舉步維艱，情況持續惡化，甚至臥床達半年，抽血檢查才知罹患肺腺癌，一度絕望以為無法站立且將失去生命，經過口服標靶接力治療後，他重新站起來，並抗癌超過4年。

收治楊先生的高雄長庚胸腔內科主治醫師王金洲表示，肺癌分成非小細胞肺癌及小細胞肺癌，其中85%的病友為非小細胞肺癌；非小細胞肺癌中又以肺腺癌最常見，較容易發生於沒有抽菸者或女性，一年增加逾萬名病例。

王金洲說，由於肺癌早期不一定有咳血、嘔吐、久咳等症狀，逾六成台灣患者發現時已是晚期，五年存活率不到兩成。而晚期肺腺癌患者中，致病基因包含EGFR、ALK、ROS1等，最常見為EGFR突變佔55%。在治療上，採標靶藥物或化療方式進行；但EGFR的肺腺癌患者使用口服標靶藥物一段時間後，約五成會產生抗藥性，即「T790M」突變，使治療效果變差。

王金洲說，目前台灣針對晚期肺腺癌患者，第一線有一、二代口服標靶藥物可治療，並有健保給付；若發生T790M突變，也可考慮自費使用第三代新款標靶藥物接力。據跨國研究發現，患者使用新款口服標靶藥物，治療存活期平均為46.7個月，較前者多出1倍以上。如楊先生使用第二代標靶藥物兩年後產生抗藥性，後改用第三代至今，除偶有腹瀉外，情況良好。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，非小細胞肺腺癌患者，在台灣每2人就有1人具有EGFR基因突變，若透過標靶藥物治療，約半數患者腫瘤都會縮小；而新藥、新治療並非影響的絕對關鍵，建議患者仍應與醫師討論後，考量最適合的方式與藥物、健保給付條件等，才是上策。