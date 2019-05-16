阿嬤託夢報號碼「全中」 憨孫亂買瞬間噴飛頭獎

2019-05-16 11:22 聯合新聞網 綜合報導



一名網友分享過去經驗，表示「阿嬤託夢超靈驗」，但他這麼做害數字全都失效。示意圖非當事者。圖／報系資料照 分享 facebook

夢見親人透露的數字提示到底要不要去買彩券呢？近日，一名網友表示，阿嬤曾藉託夢報號碼，想讓孫子發財。隔天醒來後，他趕緊抄下數字，前往彩券行下注。結果6個號碼全中獎，讓一家人喜悅不已，但得知事實真相後卻讓他們哭笑不得。

這名網友在《PTT》發文分享，以前讀書時，家裡經濟並不穩定，某天晚上在睡夢中，夢見過世3年的阿嬤和原PO聊天一陣子，並「不斷叮嚀要記住6個號碼」。隔天起床後，原PO也正確地將數字全記在手抄本裡，以免瞬間就遺忘。

第二天他帶朋友去搭車，恰巧看到路邊有家彩券行，便和朋友開開心心地買了生平第一張彩券，回到了宿舍休息。在他熟睡的期間，被爸爸打來的電話吵醒，「阿嬤有托夢給我，她說有給你號碼買彩劵？」接著，他趕緊打開電視，驚訝地發現阿嬤報的數字全中了！爸爸聽了心情激動萬分，並囑咐他好好保管「那張彩券」，要立即與原PO會面。

沒想到，原PO看著自己買的2張彩券，才意識到自己因為把6個號碼拆買成2張彩券，因此與獎金擦身而過。待他回覆爸爸時，電話只剩一片鬱悶的寂靜。幾天後，原PO再度夢見阿嬤，她一臉生氣地叨念「憨孫憨孫啊，厚里企系啊（傻孫傻孫，被你氣死）」。另外，阿嬤還叫他晚上不要去打電動、要早點睡覺，才方便找得到人。自此之後，原PO再也沒有夢過阿嬤出現在夢裡，家裡的經濟狀況也逐漸有了起色。

此篇PO文一出，許多網友紛紛留言，「頭獎瞬間變0元掛蛋了」、「阿嬤覺得無奈，孫子太不給力」、「我是你爸一定衝去宿舍揍你」、「知道你是想讓阿嬤被氣活，好孝順」。