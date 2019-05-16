早起沒有精神？看看你為何睡不好

2019-05-16 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



根據台灣睡眠醫學會2017年調查，全台有十分之一的人口，飽受慢性失眠所苦，實際求診卻不到三成。精神科醫師建議，求診前，可先審視自己是哪一種失眠樣態，並改善不良習慣，如睡前做劇烈運動、滑手機、看政論節目等，才能與醫師搭配，遠離失眠困擾。

失眠的成因複雜，有些是壓力引起，有些是疾病引起。台北醫學大學附設醫院睡眠中心主治醫師黃守宏說，曾收治一名牙醫師患者，因罹患睡眠呼吸中止症，出現嚴重失眠症狀，白天工作時嗜睡，晚上卻頻繁醒來。不僅長期處於疲累狀態，心理也受影響，最後是先控制睡眠呼吸中止症後，才漸漸改善失眠症狀。

黃守宏說失眠在臨床上有四種樣態，難以入眠型、無法熟睡型、早起型、無法恢復健康型。難以入眠型是每次睡覺，須躺很久才能入眠、無法熟睡則是睡眠中常常會清醒、早起型則是比平時起床的時間還要早、無法恢復健康型則是不管怎麼睡也睡不飽。

一般成人平均睡眠時間為7個小時，即使是同一年齡層，睡眠需求的長短有所不同，有些人需要睡到8小時，但有些人6小時就足夠，最常見的失眠樣態，仍以難以入眠型為主，不過失眠也可能會合併其他類型，如年長的患者，常會出現難以入眠又早起的失眠合併正。

隨著時代的進步，過去失眠可能多發生在中高齡的族群，壓力、過度使用手機等也使失眠的年齡層降低，黃守宏說，不乏有學生求診，有些患者是因為生活習慣不良，引發失眠。近年常見的原因是過度玩手機，手機的藍光會影響人體分泌褪黑機素，長期下來，會讓體內的褪黑激素分泌不足，影響睡眠。

黃守宏說，睡前過度玩手機或是喝咖啡等，都非常不利於睡眠；千萬要在睡前保持放鬆，最好可以發呆半小時以上，讓自己放空，處於安定平靜的狀態，或是喝些溫熱水，只要沒有夜尿的問題。

若是自我改變生活型態，仍無法改變失眠的問題，臨床上，治療失眠的方式，不只有開立安眠藥。黃守宏說，針對不同類型的失眠患者，會有不同的睡眠處方，最主要是調整睡眠週期以及光照治療。會先在睡眠中心訓練，讓患者接受光的時間固定，讓人體能逐漸恢復到正常的睡眠週期。