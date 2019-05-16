彭啟明：對流旺午後陣雨增多 比前兩天還熱

2019-05-16 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，今天在西南風影響下，西半部沿海地區在上半天仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上午為多雲可見陽光的天氣，各地高溫普遍在30至32度，中午前後紫外線指數也偏高。本報資料照片 分享 facebook 天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，昨天山區、東半部及南部有明顯午後雷陣雨，今天開始到周末，天氣將變得較不穩定，也會有局部陣雨或清晨、夜間的對流降雨，預期高溫會比前兩天更高。

彭啟明在臉書發文說，昨天南方水氣增多，不穩定更強，天氣和前兩天不同。而目前台灣北方，在浙江附近，有道鋒面發展，從整個大環境來看，也帶動台灣附近西南風再增強，水氣也略增，今天開始到周末，天氣將變得較不穩定。

他解釋，這不是說台灣整天會下雨，而是有些對流雲系可能會移入，有局部的陣雨，或是清晨或夜間西半部海陸風和西南風輻合產生的對流降雨，或是台灣陸地靠山區發展的午後熱對流，這些都可能伴隨較大雨勢。

彭啟明說，這樣的天氣型態持續到周末，下周一下半天另外有道鋒面接近，預期結構較完整，會帶來明顯雨勢，將延續到下周二，風向也轉為偏東北風，溫度稍降到22-27度，北部降溫較明顯，但大約只有兩三天的時間就回溫。

至於本周的溫度，彭啟明指出，這幾天西南風增強，預期高溫會比前兩天更高一點，中午高溫有機會挑戰33-35度，非常炎熱不舒適，外出務必防曬防中暑。

他提醒，這幾天北部大氣穩定，光化反應及西半部大氣汙染物北漂很明顯，北部空氣略差，有些地方會接近敏感族群不健康等級，中南部多是良好，如果下雨會明顯改善。

中央氣象局說，今天在西南風影響下，西半部沿海地區在上半天仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上午為多雲可見陽光的天氣，但須留意午後局部短暫雷陣雨，可能伴隨短時強降雨，建議出門要攜帶雨具備用；氣溫方面，各地高溫普遍在30至32度，中午前後紫外線指數也偏高，各地夜晚及清晨低溫普遍在23至25度之間，相對舒適。