吳德榮：暖空氣籠罩南部高溫上看36度 下周一轉涼有雨

2019-05-16 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，今天在西南風影響下，西半部沿海地區在上半天仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區上午為多雲可見陽光的天氣，各地高溫普遍在30至32度，中午前後紫外線指數也偏高。本報資料照片 分享 facebook 氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天到下周日全台暖氣團籠罩，白天紫外線強，但大氣不穩定，易有午後局部陣雨；下周一鋒面報到、天氣轉涼，不過下周三各地就轉晴回暖了。

吳德榮說，昨天西南風帶來雲雨及午後加熱效應，中部以南、北部山區及東半部明顯降雨，因雲量略增，各地最高溫略降。預估今天白天炎熱、紫外線強；午後對流在山區發展，順著平均氣流向東半部移動，西半部部分平地也受影響，有局部陣雨或雷雨，其中有較大雨勢發生的機率。最高溫北部約33度、中部34度、南部36度、東部約34度左右。

他說，最新模式模擬顯示，明天至下周日（17至19日）白天炎熱，大部分地區的最高溫、都在34、35度左右，要注意防曬、防中暑。由於水氣增多，大氣不穩定度提高，白天透過太陽加熱，給各地帶來午後局部陣雨或雷雨的機率，易有較大雨勢。另外清晨時，陸風環流與西南風在西南部沿海產生的輻合作用，也會為中南部沿海帶來局部陣雨，降雨常會延續至其他時段，並擴大影響範圍。

吳德榮指出， 梅雨季第三道鋒面大約在下周一至二影響，帶來陣雨及雷雨，不排除劇烈天氣發生的機率，屆時應注意氣象局的特報。因鋒面呈現移動性、非滯留性，故下周二下半天、逐漸好轉；下周三鋒面遠離，各地轉晴，白天氣溫回升、早晚涼。

中央氣象局表示，周五至下周日台灣附近盛行西南風，清晨至上午間西半部沿海地區可能有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區及東半部地區也有短暫雷陣雨，局部地區雨勢會比較大；溫度方面，白天溫暖各地高溫普遍在30到33度，夜晚及清晨低溫普遍在22至25度之間，相對舒適。

氣象局指出，下周一、二有結構性較好的鋒面通過，各地天氣不穩定，全台降雨機率偏高，並且有局部大雨發生的機率；鋒面通過的同時東北風也會增強，各地天氣也會轉涼。