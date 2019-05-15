影╱正常性生活20年卻難高潮 女醫：挑顆好蛋很重要

2019-05-15 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



許多已婚女雖有正常性生活，卻已多年沒有性高潮、甚至從來沒有過，導致夫妻關係出現裂痕。泌尿科開業女醫師張美玉說，從門診女病患言談間，她發現很多50歲以上女性「至少5、6年與先生沒有性行為」，但也有70歲阿嬤拉著老公來看病，表示「因為不夠硬，我無法享受人生」。

張美玉最近在社群軟體PO出「自家珍藏」，有跳蛋、按摩棒等各式情趣用品，其中還包括一陽具造型的木製菸灰缸。張表示，女生要有美滿性生活「如何挑選一顆好蛋很重要！」強調情趣用具不只是用來DIY，還可以做為性行為中的加強劑，補足陰道高潮的不足。

張美玉說，有名50歲女士婚後20年從未有過性高潮，要老公自行就醫，但這位「無辜」老公不論硬度及持久度都沒問題，她只好請這名女士親自到診間。女士向醫師表示「婚前跟別人有高潮、婚後卻沒有了」，認為沒高潮是老公的問題；張美玉建議女士多做凱格爾運動緊實陰道，並在性行為中嘗試用跳蛋刺激陰蒂，加速到達高潮。

張美玉表示，另名70歲阿嬤拖著年紀相近的老公求診，抱怨另一半「這幾年都硬不起來！」為其檢查，老公並沒有高血壓或糖尿病，「只是單純老了」，請他服用犀利士半個月到1個月，阿嬤陪同回診時終於露出滿意笑容。只不過面對「情趣工具」選項，阿嬤還是相對保守，直說「年紀大了，還是用老公的就好了！」