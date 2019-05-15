預防失智！ 世衛組織強力推薦這五大妙招

2019-05-15 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



許多人以為服用維生素B、E等保健食品，來預防失智，不過，世衛組織最新發佈「預防失智症衛教指南」，卻推翻了這項說法，因為補充維生素B、E，並無助於降低失智風險。至於，運動、戒菸、健康均衡飲食、高血壓控制、糖尿病管理，則是世衛組織強力推薦五大預防失智措施。

全球失智人口快速增加，世衛組織預估，目前全球約有5000萬名失智患者，且以每年新增1000萬人，快速增加，預計2030年失智患者高達8200萬人，到了2050年，全球失智人口將高達1億5200萬人。

預防失智成為全球重要課題，世界衛生組織首度針對預防失智提出指導方針，其中運動被列為首要之務。亞東醫院神經醫學部一般神經科主任、北市認知功能促進協會理事長甄瑞興說，運動可是好處多多，腦細胞萎縮，避免微血管阻塞，並降低肌少症風險，堪稱預防失智的關鍵。

世衛組織也將「戒菸」列為預防失智的強力推薦措施，認為除了有益健康之外，戒菸還可降低認知功能下降，以及減少失智症風險，強烈建議老菸槍儘速戒菸。

此外，世界衛生組織分析發現，成年人擁有健康、均衡的飲食習慣，也能有效預防失智。特別的是，世衛組織並不建議服用維生素B、E等保健食品，來預防失智。

世界衛生組織「預防失智症衛教指南」將高血壓管理、糖尿病管理列入預防失智的重要措施，甄瑞興認為，控制三高，一直是醫界認為預防失智的重要方法，臨床發現，確實如此，三高患者務必規律用藥，妥善控制三高。

甄瑞興說，以藥物來預防及治療失智症，已被認定是錯誤的作法，唯有多運動、多動腦、戒菸、控制三高，配合充足睡眠、減輕壓力，才能有效預防失智。或許每個人都有失智基因，但如果能去除環境及生活習慣等負面因素，就能有效降低失智風險。

至於社交活動，研究發現，多多參與社交活動，在維持認知功能，以及降低失智風險上的證據不足，不過，參與社交活動有益於人際互動、保持健康，仍鼓勵民眾多多融入社會。