《心理祭：罪生夢死》7場跨界論壇 探討7種人性黑暗

2019-05-15 19:34 聯合新聞網 台北訊



分享 facebook

《心理祭：罪生夢死》將於2019/7/14(週日)在台北萬豪酒店舉辦，200張早鳥票於開賣8小時內即宣告完售。活動從7個常見人性罪惡包含「憤怒、嫉妒、懶惰、情慾、驕傲、貪婪、暴食」切入，藉由7場跨界專家的對談，探討人性的黑暗面。登台陣容包含知名精神科醫師「鄧惠文」、熟悉醫家與老莊思想的台大中文系教授「蔡璧名」、知名精神科醫師「王浩威」、知名台大社會系教授「孫中興」、高人氣臨床心理師「洪仲清」，以及以《情緒勒索》一書席捲華人世界的諮商心理師「周慕姿」等一共14位專家，夢幻陣容替2019心理祭活動增加不少話題。

本活動心理祭為第二屆舉辦，今年不但邀請更知名的夢幻陣容登場，更將活動移致能容納1200人的台北萬豪酒店，透過7場40-50分鐘的大師交鋒論壇，與大眾一起反思「罪」的本質，以及如何去對抗自己生命中的黑暗時刻。身為活動主持人的英邦德科技知識總監「海苔熊」表示，「搭著近期社會反思罪惡心理的風潮，透過心理學和跨專業的交鋒論壇，能打破大眾對心理學陌生以及平淡無趣的印象，帶領大眾思考更多面對自己與旁人的可能性，讓社會可以更好。」

心理祭活動報名資訊時 間：2019/7/14週日，早上9點到下午4點地 點：台北萬豪酒店 5樓 萬豪廳活動售票：https://pse.is/HLRBH票 價：NT1699