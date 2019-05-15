一聲媽媽一生媽 繳房租、辦婚禮她為寄養兒備妥妥

2019-05-15 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「我們約好了，阿浩（化名）結婚那天我要坐在父母席，為他辦婚禮。」寄養家庭媽媽劉婉惠，因為緣分成為了阿浩的家人，為15年前的形同無父無母、因為寂寞放聲痛哭的小阿浩再次蓋起一個家，轉眼阿浩已是26歲的青年，劉婉惠還是偶爾會幫他繳房租，每逢過年團圓飯都會為他留位置，現在劉婉惠最期待的就是阿浩結婚，擁有自己的一個「家」。

衛福部今下午舉辦「說好了，我們打勾勾」為電影首映會，希望藉由影片展現寄養家庭的無私，讓暫時與親人分離的孩子獲得妥善照顧，得以重回原生家庭，呼籲社會大眾熱情加入寄養家庭行列。

擔任幼兒園長的劉婉惠回想起最初加入的原因，她笑著說，是兒子羨慕幼兒園的同學都有手足，嚷著要玩伴，剛好聽聞好友提及政府在招募寄養家庭，就這樣投身寄養家庭行列18年。因為劉婉惠本身有幼教背景，幾乎接案的都是年紀小的孩子，阿浩在國小五年級入住，是劉婉惠目前接過最大的孩子，也是最讓她不捨的孩子。

「爸爸入獄、與父親離異的媽媽也不顧阿浩。」放學四處流浪的阿浩被學校老師發現，社工介入後決定讓阿浩住進劉婉惠家，一住就是四年，稱劉婉惠為「老師」，雖偶爾會有一些叛逆期孩子的壞習慣，但活潑外向的他，大人說什麼也會乖乖聽進去，面對劉婉惠的兒子，年長四歲的阿浩又會搖身一變成為可靠的大哥哥。

照顧過這麼多孩子，為什麼被問到最記得哪個孩子會馬上想到阿浩？「我很慶幸在阿浩離開我們家那天，讓他直接叫我媽媽」劉婉惠微紅著眼框說，其他結案的孩子都回到原生家庭，只有阿浩最終還是一個人住進機構，20歲那年阿浩曾透過社會局找到生母，但生母卻連見一面都不願意，「她不願意做阿浩的媽媽，就由我來做他一輩子的媽媽。」