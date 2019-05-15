3米巨岩塊崩落阿里山公路雖搶通 晚間仍預警封閉

2019-05-15 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



台18線阿里山公路78.3公里處，昨天清晨大量邊坡土石崩落，造成雙向交通阻斷，經公路總局第五區養護工程處搶修，今天下午3時許恢復小型車單線雙向通行，目前邊坡土質不穩、落石仍多，今晚將行預警性封閉，預計最快17日大型車才能通行。

「崩落巨石最大3米立方！」公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇說明，這次坍方不單純是土方，因為土方岩塊、巨石，從72米高山坡滑落，岩塊太大、人工、機具都無法挖動，需使用破碎機打碎才能挖除，加上坍方高度累積土石達36公尺，過程中，因山區降雨，不時有土石滑落，造成搶修困難。

他說，經現場空拍估計，邊坡滑落土石方總量逾7000立方公尺，超出原預估值，且多為破碎岩塊，投入機具包括挖土機、大型傾卸卡車、大型鏟裝機、破碎機等，由坍方兩邊同時搶修，僅破碎一塊大型岩塊、巨石就耗時數小時，工程人員今天還冒雨搶修，工程非常艱鉅。

蔡衛勇說，今天下午3時搶通後單線雙向通行。考量坡面土石尚未穩定易落石，加上夜間山區視線不佳，77至88公里路段，晚上6時至隔日早上6時將實施預警性封閉通行。