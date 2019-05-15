影╱原來洛夫鐵漢柔情 200多封與夫人的情書首度公開

2019-05-15 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



近年有許多文學大師的身影離我們遠去，包含余光中、周夢蝶、洛夫3位文學巨人。余光中從傳統走向現代，以深厚中國古典文學涵養與英美文學專業，開創出新詩、散文、評論、翻譯的寫作四度空間；周夢蝶在武昌街明星咖啡屋騎樓擺書攤時，以「詩僧」形象深植讀者心中，詩風富含哲思與禪意，冷寂純淨；洛夫因詩藝技法魔幻獲得「詩魔」稱號，熔個人情懷、歷史意識、時代精神於一爐，詩寫天涯美學，筆塑漂泊離散，但他們都有過去公開場合看不到的一面，現在透過親友溫暖的記憶，重現於大眾面前。

台積電文教基金會攜手文訊雜誌社舉辦《詩的聲音》文物特展，透過3位傳奇詩人的文稿、書信、相片，以及詩人讀詩的音韻，引領年輕學子感受大師詩藝。負責策展的文訊雜誌社為此專訪了詩人的親友，將他們口述的回憶與過往3位詩人的受訪影像剪輯成紀念短片，親友們觀看影像時不自覺流露出溫暖的笑容。

余光中夫人范我存細數余光中的寫作習慣，笑稱他為「字癡」，所到之處凡是有「字」的地方，都總是認真地閱讀，對創作中的音韻、用字也非常講究；她透露余光中寫詩與寫散文習慣大不同，詩需要細細打磨斟酌，散文卻一氣呵成、鮮少修改。回憶結褵40多年的時光，深刻感受他對文字的用心。

洛夫次子莫凡日前整理家中時，意外找出父母當年傳情的書信，從談戀愛、結婚，到越戰顧問團時期，這2百多封情書成為送給母親陳瓊芳最棒的禮物，他說，年紀漸長後再重讀父親的詩集，從兒子變成讀者，莫凡除了驚訝於父親的詩藝，更感受到母親的偉大，因為「她成就了洛夫這樣一個詩人」。

詩人向明憶起與周夢蝶認識已超過一甲子，從年少到年老一路扶持，他每年都會幫周夢蝶過生日、唸詩給他聽，直到他離世的那一年，當年周夢蝶的書攤成為台北的文化地標，吸引許多文青特地進城朝聖，主辦單位以不到兩坪空間的書攤，擬仿周夢蝶的「孤獨王國」，嘗試重現周公的一天，並展示不同作家筆下與周夢蝶互動軼事。

文訊雜誌社長封德屏表示，展出的許多文物皆為詩人親友所整理、提供，這個特展是所有關心三位詩人、喜愛他們詩作的人齊力完成的，一同獻給那個輝煌的文學年代。台積電文教基金會董事長曾繁城表示，「若世上有什麼力量能跨越語言、時間、與地域觸動所有人，那便是詩。」