業者申請就放寬農藥殘留量？ 食藥署挨轟

2019-05-15 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



拜耳集團旗下孟山都公司生產的除草劑「年年春」近年遭控具有致癌風險，美國加州陪審團日前裁定業者須賠償一對罹癌夫妻逾20億美元（約台幣620億元）。「年年春」的主要成分為「嘉磷塞」，衛福部食藥署上月才預告放寬「嘉磷塞」在小麥的殘留容許量，並擴大適用於多種麥類與雜糧類。

對於食藥署放寬標準，有立委痛批，長期以來，我國無論在邊境或在國內市場抽驗農產品的「嘉磷塞」的殘留量，絕大多數都可以零檢出，衛福部食藥署沒有理由放寬標準，更不該業者申請就受理更改標準，「食藥署要記得你的工作是把關食安，不是國際貿易關係」。

上月23日，食藥署預告修正農藥殘留容許量標準。在預告版本中，小麥的「嘉磷塞」殘留容許量由過去的5 ppm提高為10 ppm，另新增適用的農作物範圍，包括大麥、燕麥、黑麥、小米、藜、蕎麥、高粱與油菜籽，油菜籽的容許量為6 ppm，其餘品項為10ppm，標準皆低於日本與國際食品法典委員會（Codex）的 30ppm。

不過，立委林淑芬今在衛環委員會質詢，過去五年來，我國邊境檢驗抽驗進口麥片、蕎麥、黃豆等共計1523批，五年來僅23件的「嘉磷塞」殘留量不合格。在國內市場上，食藥署近兩年間曾抽驗市售燕麥的「嘉磷塞」殘留量，抽驗後業者小心把關，隔年就全數符合標準，可見公告的標準有助業者自律，而且業者真的能作到零檢出。

「從邊境到銷售端，都沒有足夠數據支持台灣需要放寬殘留量，那為什麼食藥署要做出損己利人的事？要做出對業者有利，對台灣食品安全百害而無一利的舉措？」

對此，食藥署食品組組長潘志寬表示，因為香港商孟山都遠東股份有限公司向我國申請放寬標準，因此食藥署才受理審查、預告，而預告期間就是要蒐集民間的寶貴意見。民眾可至國家發展委員會「公共政策網路參與平臺─眾開講」網頁（https://join.gov.tw/policies/）表達意見。