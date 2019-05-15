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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

教免疫大軍認識癌細胞 長庚將提新型細胞治療案

2019-05-15 17:25中央社 台北15日電

有別傳統細胞治療，長庚醫院結合國外研究找出新療法，先在體外替癌症患者的免疫細胞「練兵」，熟知癌細胞身上有哪些標記，再注入體內殺死癌細胞，預計6月向衛福部提出申請。

衛生福利部去年9月6日發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文，開放6項細胞治療技術，包括癌症病人的自體免疫細胞治療、周邊血幹細胞移植等，全台共有4家醫學中心及準醫學中心接受審核。

根據了解，第一波申請細胞治療的4家醫療院所當中，三軍總醫院、義大醫院、中國附醫的細胞治療申請案均以治療癌症為主，唯獨長庚醫院僅申請治療退化性關節炎。

長庚醫院副院長馮思中今天受訪時表示，為了嚴格控管細胞品質，長庚醫院斥資新台幣1.2億元，打造6間人體細胞組織優良操作規範（GTP）實驗室，但也使得癌症的細胞治療案趕不上第一波申請時程。

馮思中指出，細胞治療的原理就是把免疫細胞抽出來，培養成免疫大軍後再輸回體內，不過，即便有了大量免疫細胞，要如何激發白血球的免疫反應，轉而向癌細胞展開攻擊，成了免疫細胞領域最重要的關鍵。

長庚醫院早在數年前便著手進行肝癌細胞治療的臨床研究，發現只要將癌腫瘤的血管栓塞，阻斷癌細胞的養分供應，癌細胞死亡時釋放的細胞抗原，竟可活化免疫細胞，轉而向癌細胞展開攻擊。長庚團隊以此為出發點，結合國外研究發展出新的細胞治療模式「腫瘤新生抗原激活免疫精準治療」。

馮思中解釋，國外團隊大多是將癌細胞突變的特殊抗原製作成疫苗並注入患者體內，告訴免疫細胞「壞人身上有哪些標記」，藉此讓免疫細胞殺死癌細胞，但不僅得確保抗原的純度，加上抗原是外來物，注入體內的風險也較大。

因此長庚醫院換個角度思考，找出癌細胞特殊抗原後，利用人工方式合成出這種抗原的蛋白質，用來餵養從患者體內取出的免疫細胞，就像在體外替免疫細胞大軍「練兵」，教它們認得癌細胞身上的特殊記號，再回輸到患者體內殺死癌細胞，由於是自己的細胞、風險較低，同時搭配化療、放療進行組合療法，提高治療效果。

馮思中指出，長庚預計6月向衛福部提出此計畫，若通過將是國內第一個實際應用這項治療方式的醫療院所，預計可用於肝癌、卵巢癌、攝護腺癌、肺癌、子宮頸癌等實體癌。目前國際間已有零星個案報導顯示，此療法可望延長患者存活率，但因合成抗原、餵養細胞程序較複雜耗時，初估每個療程要價300萬至400萬元。

癌細胞長庚患者

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