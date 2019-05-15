47歲男子車禍傷膝不治療 5年後慘換人工關節

2019-05-15 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



陳先生47歲時車禍傷到左膝韌帶，未積極治療，5年來只靠打針止痛。最近在家自摔，他痛到飆淚，路也不能走了，咬牙就醫發現，左膝軟骨幾年來磨損至最嚴重的第四級，膝關節變形，若不手術就得坐輪椅度過餘生。正值壯年的他接受全膝人工關節置換術，隔天可下床走路，不禁感嘆「前幾年都白痛了！」

收治病患的活力得中山脊椎外科醫院骨科主任朱柏榮醫師說，病患過去膝傷未治療，未在第一時間修補韌帶並復健，造成韌帶慢性發炎及疼痛，膝蓋不穩定，膝關節也持續磨損、嚴重變形，這幾年左腳早就不良於行，才會在家中跌倒，「這種疼痛一般人忍上半年就受不了，該病患卻忍痛長達5年。」

朱柏榮表示，接受全膝人工關節置換的患者，主要是因膝蓋退化，多已超過60歲，這名患者則是嚴重的創傷性關節炎，正值壯年就得接受手術，要徹底矯正變形，又要清除增生骨刺，無法採取微創手術，傷口長達12公分，所幸患者術後隔天就下床站立、走路，5天後出院、恢復良好。患者表示「早知道就盡快治療，白痛這麼多年！」