玩越南正夯！直飛下龍灣搭船、搭車免費 5天4夜自由行最低1萬2起

2019-05-15 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



今年最夯的旅遊目的地就是越南，其中，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的下龍灣，更是許多遊客必去朝聖美景。不過，過往前往下龍灣，必須從河內轉搭車進去，至少要花3到4小時車程才能抵達，但未來就不用這麼麻煩。越竹航空於6月29日首航雲頓國際機場，最快40分鐘就能到下龍灣，還有一系列政府優惠，如免車費、免船費，業者指出，如此算下來可比起以前的旅遊費用便宜2成。

越竹航空為越南的第5間航空公司、第2間民營航空，自今年1月起正式加入飛航任務，預計2022年擁有60架A320、A321NEO客機，以及70架B787-9夢幻客機，成為擁有百架飛機機隊的航空公司。長期願景是希望能將越南與亞洲、歐洲、北美洲等主要市場銜接起來，打造全球國際航線的「五星級航空公司」。

由於政府主推新南向政策，目前台灣與越南之間往來頻繁，根據交通部觀光局統計，越南2018年來台旅客高達近50萬人次，相較前一年成長28%，而台灣赴越南旅遊人次也逐年增加，其中，探訪下龍灣的台灣旅客，每年以20%的成長率攀升。

看好台越旅行、交流商機，越竹航空自4月27日起加入直飛峴港航線後，即將在今年6月29日起開航台北直飛下龍灣雲頓國際機場，相較以往必須從河內轉進下龍灣要3到4小時車程時間，從雲頓國際機場出發至下龍灣，只要40分鐘車程，大幅縮短旅客前往旅遊時間。

此外，由於雲頓國際機場為私人機場，其機場稅僅收8美元，比河內20美元更低。另雲頓國際機場隸屬的廣寧省政府，為了吸引遊客搭機來此旅遊，祭出一系列優惠措施，除了機場稅較低外，來此自遊行的遊客，可從機場免費搭乘接駁巴士到下龍灣，另下龍灣觀光船也可免費搭乘。團客則是針對設施如遊樂園一張票47美元，只收8美元等。

越竹航空台灣總代理、酷吉旅行社董事長張志嘉指出，若是以5天4夜的行程為例，過去團費如果為20,000元，那改在雲頓國際機場到下龍灣，費用可便宜2成左右，也就是大約只要16,000元就可玩整路。而自由行旅客，來回機票含稅約8,000元到9,000元左右，住宿若為商務旅館來算，5天4夜只要12,000元。