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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

特殊營養食品新規定 須加註不適合一般人食用等警語

2019-05-15 16:45聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

食品藥管理署今預告「特定疾病配方食品應加標示事項」，針對四大類的特殊營養食品，必須要加註「不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用」、「本品非經脈注射用」等多達8項的警語，而4類特殊營養品，額外還有各自的警語需標示，預告期為60天，屆時各界若無異議，最快8月將正式上路。

擺在藥局架上的一罐罐管灌食品，未來外觀上，恐會布滿密密麻麻的警語。食藥署今預告特殊「特定疾病配方食品應加標示事項」，未來所有的特殊營養食品，必須要加註8大類的警語。

包含開封前後的使用方法、產品使用方法與用量、以粗體標明或明顯與底色區隔的方式寫上「本品屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用」、「多食對改善此類疾病並無幫助」、「本品非靜脈注射用」之類似詞句、屬管灌食品應標示「滲透壓」，最後是與產品本質或特性有關之其他注意事項。

食藥署先前公告目前的特殊營養食品已分為4大類，分別為「營養均衡完整配方食品」、「營養調整完整配方食品」、「營養調整補充配方食品」、「特殊單素配方食品」，除了上述的警語以外，這四類的特殊營養食品，還有各自需要標示的內容。

營養均衡完整配方食品，必須要明確寫上蛋白質、脂質及碳水化合物熱量比、膳食纖維及乳糖含量，及食品與相關產品查驗登記及許可文件管理辦法附表所列定有下限值之營養素含量。

營養調整完整配方食品，同樣也要寫上蛋白質、脂質及碳水化合物熱量比等內容，額外還要寫上經調整的營養素或成分得加註「提高」、「減少」或「去除」該營養素／成分或等同意義字樣。

營養調整補充配方食品，與上述兩者相同都要寫上蛋白質等內容以外，經調整之營養素或成分須加註「提高」、「減 少」或「去除」該營養素／成分或等同意義字樣，而產品不含必需脂肪酸者，標示「本品不含必需脂肪酸」；產品不含必需脂肪酸亞麻油酸或α-次亞麻油酸其中一項者標示「本品不含必需脂肪酸亞麻油酸」或「本品不含必需脂肪酸α-次亞麻油酸」，另外要以粗體標示「本品不適用作為唯一營養來源」。

特殊單素配方食品，則是要標示主要訴求之營養素或成分及其含量，另以粗體標示「本品不適用作為唯一營養來源」。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢表示，新規定仍在預告期間，最快將於8月正式上路，屆時業者應標示而未標示，將可依照食安法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰；標示不實者，將可依食安法開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

脂肪食藥署食安

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