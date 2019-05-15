《百鬼夜行誌》粉絲注意！王道銀行全新「動漫」金融卡收藏家必備

2019-05-15 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



王道銀行攜手LINE WEBTOON網路漫畫平台合作，第二屆「卡面創意募集大賽」即日起正式開跑，祭出金獎30000元、銀獎20000元等高額獎金，參賽者報名踴躍；好康再加碼，此次邀請知名連載漫畫家打造7張新卡面，令民眾大呼過癮。

「卡面創意募集大賽」即日起至6月10日開放徵稿與票選，參賽者需以長條漫畫表達簽帳金融卡的卡面設計，故事情節與手法無設限，唯情節中需有簽帳金融卡露出，並於作品最後呈現完整卡面設計供網友票選。今年競賽將選出13名得獎者，頒發金獎1名30000元、銀獎1名20000元、銅獎1名10000元、優選6名5000元，另有人氣獎、畫風獎、故事獎及創意獎等獎項，得獎名單6月18日公佈在活動官網，將製成簽帳金融卡的卡面發行；為回饋設計者，凡於發卡3個月內申辦每張新卡，將給予分紅獎勵台幣50元。

王道銀行資深副總魏政祥表示，王道銀行多年來深耕數位帳戶市場，2018第4季，第3類數位帳戶市佔率高達5成，2019年第1季帳戶數更達到27萬，繳出漂亮成績單，目前正快速朝向28萬邁進。王道銀行簽帳金融卡的卡面提供500多種豐富選擇，此次找來知名漫畫家合作，瞄準年輕世代喜愛差異性與客製化，以簽帳金融卡消費，帳戶餘額高於台幣5萬，不限通路國內享1.3%，國外消費最高回饋1.8%。