負離子商品 標示不清最重罰200萬

2019-05-15 17:09 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「商品標示不清，依法可連續加處罰鍰。」消保官王德明15日表示近年來負離子產品正夯，但經消保處會同食藥署及標檢局調查，發現市售負離子產品，出現輻射超標及標示不清等問題。經濟部標檢局提醒，商品標示不清恐有規避檢驗之虞，依法最高可處200萬罰鍰。

負離子產品疑慮多

消保處處長劉清芳表示，近年來負離子商品蔚為風潮，但其售價相較於一般產品高出許多，為使消費者不致受騙，消保處因而委託食藥署、標檢局及原能會協助稽查相關廠商及產品。

消保官柯孟君表示，本次抽樣25項產品，其中有3件輻射超標、5件商品檢驗標識不符規定及14件中文標示不符規定，另有3件涉及違規廣告，目前已請標檢局及食藥署依法處理。

王德明指出，本次抽檢主要針對化妝品、水壺、寢具及食用酵素進行稽查，其中寢具部分，多發現輻射超標情況，應為廠商添加過量負離子粉，他指出，正常產品輻射值應為1.0毫西弗，但本次違規產品最高竟達7.0毫西弗，明顯超出法定標準。

業者勿心存僥倖

對此原能會回應，人類可承受的輻射量極限為50毫西弗，平均則為20毫西弗，但狀況因人而異，而為顧全消費者購買產品的安全，必須訂定嚴格的標準，若以最低標準限制，發生狀況不僅無從調查，就算最終開罰，恐已對消費者造成傷害。

經濟部標檢局也指出，違規的寢具多為商品標示不清或中文標示不符規定，亦有規避檢驗之虞，依《商品檢驗法》可處罰鍰新台幣20萬至200萬，目前也要求業者「限期回收」，否則也可處以罰鍰10萬至100萬。食藥署則提醒，廠商在製作商品時切勿心存僥倖，目前化妝品項目及食品已交由衛生局調查，也呼籲民眾在消費時必須詳讀產品標示。

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