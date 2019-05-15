高貴細胞治療效果未知 三總開放近2週無人申請

2019-05-15 17:09 中央社 台北15日電



三總3日通過衛福部核准，成為全台首家可進行自體免疫細胞治療的醫學中心。但開放上路至今近2週仍無人申請治療，醫師認為，治療費用較高、療效未知，可能是患者考量重點。

衛生福利部去年9月6日發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文，開放6項細胞治療技術，包括癌症病人的自體免疫細胞治療、周邊血幹細胞移植等，全台共有4家醫學中心及準醫學中心接受審核。

三軍總醫院4日透過新聞稿宣布，三總已於3日通過衛福部核准，成為全台第一家可進行自體免疫細胞治療的醫學中心。

三總內科部部主任、癌症中心主任何景良受訪時表示，這次通過的細胞治療適應症主要針對惡性淋巴癌、多發性骨髓瘤等血液惡性腫瘤，治療時將從患者體內抽取30c.c血液，送到衛福部許可的細胞製備實驗室進行為期2週培養，再將培養出的免疫細胞輸回患者體內。

何景良指出，醫療團隊將按照患者情形，每週注射1到2劑免疫細胞，一個療程約注射6到8劑，每劑價格約新台幣30萬元；以此推算，每個療程約要價180萬至240萬元。

值得注意的是，細胞治療的收費並非一次收好收滿，何景良舉例，治療期間患者可自行評估活動力、胃口、睡眠品質是否有所改變，醫療團隊同時也會以影像評估腫瘤是否變大或縮小，用來評估治療是否有效，若評估結果為有效將收取全額費用，若無效或療效不顯著則僅收取8成費用。

何景良說，三總細胞治療中心去年揭牌以來，陸續有患者前來詢問，但由於治療費用較高，加上計畫才剛開始無法保證成效，成為許多患者考量的重點，因此至今還沒有患者申請治療；未來也將開設細胞治療門診，解釋施做方式、原則、收費等，讓有興趣的患者更瞭解細胞治療。