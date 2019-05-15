放寬農藥殘留量？ 民團：食安不容退讓

2019-05-15 17:09 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「國際陸續禁用農藥，台灣反開倒車？」立委林淑芬、陳曼麗與台灣無基改推動聯盟15日指出，食藥署放寬嘉磷塞「年年春」的殘留容許量是開食安倒車。台灣無基改推動聯盟郭華仁也表示，近年國際研究顯示，嘉磷塞恐危害人體發育、生育、神經等，在場的食藥署副署長林金富回應，各方意見都會納入修法的考量。

食藥署擬增列燕麥、大麥、小米等麥糧類的嘉磷塞殘留容許量，由原本的「零容許」改為不超過10 ppm就合格。主婦聯盟生活消費合作社監事黃淑德認為，禁用嘉磷塞的國家越來越多，如越南、美國的加州、新英格蘭州等，她建議如要增訂殘留容許量，可訂0.1或0.01ppm。

林淑芬表示，此次增訂項目是由農藥進口商孟山都提出申請，食藥署大幅放寬穀糧作物的安全許可標準，是肩負國際貿易任務或是為國人食品安全把關？林淑芬質疑，此舉是開放給進口商方便。林金富回應，此次增訂項目確實由進口商申請，但所有業者都有權提案，並非配合特定業者。

郭華仁也說，國際癌症研究署已認定嘉磷塞有致癌風險，殘留允許值調高後，以長期來看，可能危害人的發育、生育、神經，尤其發育的孩童還可能出現自閉症、過動症等。林金富表示，食藥署訂定的農藥標準都是遵循SOP，目前嘉磷塞的科學評估和研究報告都有疑慮，會蒐集各方意見納入評估。

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