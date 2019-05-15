新北台中14縣市大雨特報！防短時強降雨、雷擊、強陣風

2019-05-15 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局對全台14縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日宜蘭、花蓮、台東地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天環境水氣增多，天氣趨於不穩定，東半部地區及西半部山區午後有局部雷陣雨，降雨範圍較昨日增加，並且局部地區也有較大雨勢發生的機率，請多留意午後天氣的變化。