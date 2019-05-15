提升托嬰中心防災力 美國、香港這樣做

2019-05-15 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



今天是全國兒童安全日，靖娟兒童安全文教基金會表示，六都托嬰中心設於二樓及以上的比率超過五成（57.3%），全台每天有超過1.5萬名嬰幼兒處於潛藏危機的環境中。若發生火災，按目前師生比，1個成人須帶5個孩童逃生。針對現況，靖娟整理美國與香港作法，並向政府提出訴求，包括托嬰中心立案以一樓為主，並修法明定防災設備和提升避難能力，保障托育安全。

1992年的今天，健康幼兒園發生火燒車事件，老師林靖娟因搶救孩童而身亡。火災事件難避免，內政部消防署統計，今年1至3月間，六都一共發生4750次火災，以處所分類來看，室內最常起火的處所以廚房為第一，其次是臥室。靖娟基金會表示，托嬰中心依法也須設置廚房烹煮嬰幼兒所需餐食，仍有火源使用之需求，但反觀二樓及以上托嬰中心大多為中小型中心，未達一定面積時，消防設備僅被規定須設有滅火器及緩降設備，若發生火災，以現行1：5的師生比，1個老師如何帶著5位嬰幼兒以緩降設備逃生？

靖娟基金會表示，參照美國西雅圖托嬰中心的設置規定，有收托2歲以下孩子時，中心必須設置於一樓；若有收托9名以上的孩子就必須有兩個不同方向的逃生出口，其中一個出口必須直接通往樓梯、走廊或戶外；且強烈建議收托30個月（1歲6個月）以下小孩時，逃生出口必須為斜坡或水平逃生，不可安排垂直逃生。美國伊利諾州也規定托嬰中心必須設立於一樓，並提供主要及次要兩個逃生路線及出口。香港托嬰中心則規定，托嬰中心若設於一樓以上，建築物並須設置兩條供托嬰中心專用的獨立逃生途徑。