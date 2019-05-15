提升托嬰中心防災力 美國、香港這樣做
今天是全國兒童安全日，靖娟兒童安全文教基金會表示，六都托嬰中心設於二樓及以上的比率超過五成（57.3%），全台每天有超過1.5萬名嬰幼兒處於潛藏危機的環境中。若發生火災，按目前師生比，1個成人須帶5個孩童逃生。針對現況，靖娟整理美國與香港作法，並向政府提出訴求，包括托嬰中心立案以一樓為主，並修法明定防災設備和提升避難能力，保障托育安全。
1992年的今天，健康幼兒園發生火燒車事件，老師林靖娟因搶救孩童而身亡。火災事件難避免，內政部消防署統計，今年1至3月間，六都一共發生4750次火災，以處所分類來看，室內最常起火的處所以廚房為第一，其次是臥室。靖娟基金會表示，托嬰中心依法也須設置廚房烹煮嬰幼兒所需餐食，仍有火源使用之需求，但反觀二樓及以上托嬰中心大多為中小型中心，未達一定面積時，消防設備僅被規定須設有滅火器及緩降設備，若發生火災，以現行1：5的師生比，1個老師如何帶著5位嬰幼兒以緩降設備逃生？
靖娟基金會表示，參照美國西雅圖托嬰中心的設置規定，有收托2歲以下孩子時，中心必須設置於一樓；若有收托9名以上的孩子就必須有兩個不同方向的逃生出口，其中一個出口必須直接通往樓梯、走廊或戶外；且強烈建議收托30個月（1歲6個月）以下小孩時，逃生出口必須為斜坡或水平逃生，不可安排垂直逃生。美國伊利諾州也規定托嬰中心必須設立於一樓，並提供主要及次要兩個逃生路線及出口。香港托嬰中心則規定，托嬰中心若設於一樓以上，建築物並須設置兩條供托嬰中心專用的獨立逃生途徑。
靖娟基金會表示，去年台北醫院護理之家大火致15死，內政部迅速修正通過消防安全設置標準，衛福部也統籌各部會一同施行強化長期照顧機構公共安全推動方案。但托嬰中心孩子也同長照機構長者一樣無法自主逃生，卻未見衛福部主動把關托嬰中心消防逃生問題。靖娟基金會呼籲政府與立法部門從家長與保護兒童立場重新審慎思量，盡速立法管理，將傷害減到最低。
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