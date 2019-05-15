高雄也勝西班牙？38m代步溜滑梯啟用一天就關閉

2019-05-15 15:34 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 推特 分享 facebook

還記得高雄去年(2018)才剛啟用的壽山空中溜滑梯，位於高雄登山街60巷、總長度達79公尺的代步型溜滑梯，在啟用後成為當地觀光新景點；但位在西班牙南方小鎮的埃斯特波納(Estepona)可就沒那麼幸運了，當地的一條橫跨兩條街道，總長達38公尺的代步型溜滑梯，在啟用後一日，因為多人在滑行時受傷而被迫暫停使用，西國正商議該採取何種安全的替代性措施。

位於西班牙南方海岸小鎮埃斯特波納，打造了一條總長度為38公尺、橫跨兩條街道的溜滑梯，藉以讓鎮上人民可以節省約10分鐘的步行時間，在幾秒內就能溜到另外一條街。該座溜滑梯的坡度介於32至34度，全程採不鏽鋼材質，在9日啟用首日即吸引不少人圍觀、試溜。

但有人卻慘遭急甩飛出，不少人在碰撞之際驚魂連連溜完全程，有些人採兩人「共溜」方式慢慢溜下，但險些遭後方速度太快的人追撞，讓這座原本被西班牙喻美為該國最長溜滑梯的設施蒙上陰影。西國當局認為，應擬禁使用者躺著溜滑梯，應規定一定要用坐姿溜下；此外，必須等到前一名使用者溜完全程，才能換下一個人使用，否則恐將產生追撞意外。

Estupenda idea el nuevo #tobogán de Estepona para comunicar estás calles. Los dentistas frotándose las manos 😂😂😂🤣 pic.twitter.com/UJV9R6tDrV — Sergio_py $tillHungry (@Sergiopy5) 2019年5月9日

與埃斯特波納小鎮的溜滑梯不同，高雄的壽山空中溜滑梯採滾輪式設計，國內包括嘉義總長80公尺、號稱全台最長溜滑梯的半山岩紫雲寺溜滑梯，也是採滾輪式設計；此外，兩處超長溜滑梯均採篷式設計，在滑梯上頭均有防護，以避免滑行速度過快遭急甩飛出，可能都是高雄、嘉義的溜滑梯確保安全無虞的關鍵因素。

哈瑪星溜滑梯穿梭於許多歷史遺址之間，宛若時光之旅。圖／取自高雄市政府都市發展局官網 分享 facebook