她月經都只來2天 拖一年不就醫肌瘤大到破裂恐不孕

2019-05-15 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



一名熟女長期經期不規則，每個月經都只來2天，一年前摸到肚子下腹有腫塊，卻拖著不敢看婦產科，直到腹痛難耐才就醫，醫師一檢查發現，子宮內的肌腺瘤居然大到破裂，緊急開刀後，整個腹腔內瀰漫破裂的液體，無法完全清理乾淨，造成腹腔、腸子沾黏，恐造成日後不孕。

國泰醫院婦產科主治醫師黃家彥表示，子宮肌腺瘤是「子宮內膜異位症」的一種，肌腺瘤質地較硬，幾乎是不會破，造成這名中年婦女15公分大肌腺瘤破裂主因是，肌腺瘤裡面包著巧克力囊腫，肌腺瘤被又大顆又形狀不規則的巧克力囊腫撐破非常少見，發生機率甚至是千分之一以下。

黃家彥提醒，子宮內膜異位症發生率約3％，最典型、也最常被忽略的症狀包括經期腰痠、大腿內側疼痛，或月經來有想排便感覺，其他症狀還包含經期不規則、急慢性下腹痛、經痛、不孕等，女性朋友別輕忽，以免影響日後生育。

巧克力囊腫則是發生於卵巢內的子宮內膜異位症，隨著每月的月經來潮，這些異位的內膜組織也會產生月經造成經血逆流堆積。子宮內膜異位症在治療方面，可分成藥物治療和手術治療兩方面，首先須考量患者是否有生育需求，原則上以藥物治療為主，改善疼痛，保留卵巢功能。

子宮內膜異位症較難預防，但黃家彥呼籲，育齡婦女應儘早完成生育，臨床發現，懷孕過程中，卵巢可獲得10個月的休息時間，如卵巢過度工作，就會提高罹病機率，相對地，懷孕後則可有效改善子宮內膜異位症。但近年台灣女性晚婚、晚孕、不孕成趨勢，因此子宮內膜異位症盛行率越來越高。