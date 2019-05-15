女性不抽菸也有肺癌機率 營養師傳授養肺飲食

2019-05-15 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據國健署105年癌症登記年報，女性癌症發生率肺癌雖僅排名第三名，值得注意的是，肺癌較前一年增加402人，其中就有401人是女性，而男性只增加1人。營養師表示，食物雖無法把肺部有毒致癌物排除，但藉由飲食可增強肺部細胞功能，減少發炎及氧化程度，如平日多攝取含豐富維生素Ａ的蔬果，或有抗氧化功能的維生素Ｃ、Ｅ。

肺癌連續七年為國人癌症死亡率第一名，國泰健康管理預防醫學部部長陳皇光指出，肺癌的初期症狀並不明顯，直到出現病狀，如咳嗽、氣喘、咳血、胸悶等，腫瘤通早已惡化或擴散到難以根治，一旦錯過治療黃金期就會導致治療率偏低。

肺癌分為兩類，非小細胞癌及小細胞癌，最常見的有鱗狀細胞癌、腺癌、大細胞癌，國健署資料顯示，腺癌占肺癌數量最大宗，特別好發在女性及不抽菸的族群，甚至不抽菸，也會有罹患肺癌的機率，如暴露在廚房油煙、遺傳及二手菸害等，平均每100名肺癌女性病患，就有86位罹患腺癌。若能早期做肺癌篩檢，及早發現病灶，就能遠離肺癌的威脅。

對抗肺癌，國泰健檢營養師羅心余也傳授養肺飲食法，她分享，平日多攝取含豐富維生素Ａ的蔬果，如地瓜葉、菠菜、胡蘿蔔、甜椒、南瓜、玉米、木瓜等蔬果，能保護肺部上皮細胞的完整性，並修復已受損的黏膜。

另外，有抗氧化功能的維生素Ｃ、Ｅ及Omega-3，能幫助身體對抗自由基的攻擊，強化免疫系統，可從各色水果、無調味堅果及鯖魚、鮭魚等深海魚類中攝取。羅心余提醒，喝水很重要，每日飲水量至少2000毫升，足夠的水份能幫助水溶性毒物排除，減少致癌毒物滯留體內的機會。