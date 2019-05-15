郭台銘整臉佈滿老人斑 醫師警告：不能只靠國旗帽遮

2019-05-15 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨內總統初選後，頻頻在媒體前曝光，但明顯的老人斑，卻時常吸引到觀眾目光，當郭董評論時事時，可能會不時分心，多看兩眼郭董的老人斑，皮膚科專科醫師提醒郭董，若想減緩老人斑的生成，除了戴國旗帽遮陽以外，塗抹防曬也是非常重要。

台北林口長庚紀念醫院助理教授級主治醫師、台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠表示，老人斑的學名為「脂漏性角化」，是一種良性的表皮增生，顏色通常為「褐色」，顏色深淺不一，範圍大小不定，老人斑不只是長在臉部，包含胸口、背部、頭部、四肢、腹部等都可能出現。

黃毓惠表示，每個人終其一生多少都會出現老人斑，隨著年紀的增長，出現的機率也愈高，此病症也好發在50歲以上的民眾，老人斑的多寡與體質有關，有些人即使已經年邁，但老人斑也不多，但有些人則是反之。

黃毓惠說，老人斑沒辦法透過保濕來做預防，最好的方法是透過雷射去除，不過即使做完雷射，若沒有做好防曬，老人斑仍會繼續冒出來。

她說，紫外線的刺激，會讓皮膚表皮增生更快，無論是男女，外出時，建議一定要擦防曬，做好遮陽，郭董時常戴的國旗帽，雖然有遮陽的效果，但仍建議可以選擇遮蔽範圍更大的帽子，防曬乳也得擦好擦滿。