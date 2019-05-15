不吸菸無惡習 婦人治療痔瘡竟診斷出肺癌

2019-05-15 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



肺癌不易早期發現，彰化67歲詹姓婦人卻在治療痔瘡時，意外檢查出肺部有陰影，最後確診為第一期肺腺癌，經手術化療後，恢復狀況良好。根據衛福部國健署2018年的統計，女性肺腺癌的病人有九成都沒有吸菸，女性發病主因大多為個人體質、家族遺傳、廚房油煙及二手菸等，建議改變生活型態降低肺癌風險。

詹姓婦人今年2月到彰化醫院檢查開刀治療痔瘡，卻在進行術前常規檢查-胸部X光時，發現右下肺陰影，再經電腦斷層掃描報告結果顯示她的右下肺有2.2公分腫瘤，經過病理切片後確診為肺腺癌第一期，開刀切除右邊部分肺葉並配合口服化療，治療後恢復狀況良好，定期追蹤也沒有發現新腫瘤或轉移。

福部彰化醫院胸腔內科醫師林澤宏表示，肺癌在早期幾乎是沒有症狀，若能在第一、二期發現，就能提高治癒率，一旦拖到有體重減輕、容易喘、胸悶或咳嗽超過三個月等症狀才前往就醫，可能已相當嚴重。

詹姓婦人對於自己得到肺癌感到意外，因平時沒有抽菸，也沒咳嗽或胸悶等不舒服症狀，根據衛福部國健署2018年的統計，台灣每年約有1萬3000人罹患肺癌，9000人因此死亡，早期罹患肺癌的患者主要是男性吸菸族群，女性患者大多如詹姓婦人一樣不吸菸也無惡習卻得到肺癌；近年來吸菸的人口數下降但罹患肺癌的人數反而上升，且女性肺腺癌的病人有九成都沒有吸菸。