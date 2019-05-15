杜絕氮氧化物排放 大型柴油車第6期排放標準9月上路

2019-05-15 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



為降低碳氧化物所造成的空氣汙染，行政院環保署預計在9月起實施柴油車第6期排放標準，透過管制移動汙染源措施，以及固定污染源的改善，降低空氣中二氧化氮的濃度，而環保署今日到龜山忠義路上的台亞加油站，展示新出廠的大型柴油車加裝選擇性還原觸媒（SCR）與尿素罐，並示範添加尿素水後分解氮氧化物（NOx）汙染物，減輕對環境的危害。

環保署空保處長吳盛忠指出，氮氧化物容易引發氣喘，因此自76年7月起，實施柴油車第1期排放標準，並逐年提高標準，降低空氣中的氮氧化物濃度。環保署從98年起算，二氧化氮濃度至今已降低了24.2%，去年的濃度12.70 ppb，遠較世界衛生組織（WＨO）的建議值21ppb還低。而9月起還將實施更嚴格的柴油車6期排放標準，將徹底改善全台空汙問題。

吳盛忠指出，101年實施第5期加嚴氮氧化物的排放標準，促成業者推動將大型柴油車加裝選擇性還原觸媒（Selective Catalytic Reduction，簡稱SCR），並搭配尿素水還原劑，將有害的氮氧化物還原成無害的氮氣與水，讓排放標準符合政府規定。除此之外，為解決固定污染源造成的危害，自100年起管制火力發電廠、工廠汽電共生設備鍋爐的氮氧化物排放標準等措施，讓民眾不受空氣品質影響身體健康。

環保署表示，全台目前約200處尿素水添加地點，其中約有半數未在各大車廠維修據點，另外半數則分布在各地大型柴油車加油站，車用尿素水價格每公升約18到20元，每公升柴油約消耗5公升尿素水。