一次性耗材重消 名醫：台大可以 不代表其他醫院也行

2019-05-14 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



前台大副院長王明鉅直言，重複使用一次性醫療器械，在台灣醫界存在已久，據他所知，光是台大醫院就重複使用了22種一次性醫材，理由在於減輕患者經濟負擔，且醫材消毒之後，還可繼續用，直接丟掉，確實很可惜。

為此，台大內部制訂嚴格規範及標準消毒流程，以確保病患安全，不過，台大可以這樣做，不代表其他醫院也能比照辦理，因為不是每一家醫院都能具備醫學中心等級的消毒能力。

王明鉅認為，衛福部有必要出面當「壞人」，與各科醫學會討論後擬定哪些一次性醫材可以重複使用、消毒作業流程，有鑑於大部分醫院清潔消毒能力不足，應委託第三公正的消毒單位執行清潔殺菌工作。

王明鉅說，「衛福部擬定相關作業規範是合理的」，而各學會應該站出來，展現專業自律，明白告知哪些一次性醫材可以重複使用？重複使用次數上限？至於患者，王明鉅建議，民眾在手術之前，應該多問幾句，瞭解手術會用到哪些自費醫材。病家一問，院方就不敢輕忽，必須謹慎面對病家的疑慮。

王明鉅指出，長久以來，醫院為了怕麻煩，使用重複使用一次性醫材時，很少會主動告知病家，避而不談，一旦跟病人 說了「用到二手醫材」，做起事可能礙手礙腳，還會引來不必要的醫療糾紛。

王明鉅認為，最好解決辦法就是衛福部制訂制式的定型化手術同意書，讓自費醫材透明化，清楚條列手術所需自費醫材，如果想用全新的，價格是多少？如果是二手三手的，費用又是多少？

王明鉅說，「重複使用一次性醫材可說是醫界存在已久的馬蜂窩」，學會、醫院、民眾、衛福部均需一起承擔責任，聯合報系願意深入挖掘這個棘手問題，值得拍拍手，勇氣可嘉。