南、高、屏高溫警報 下周有鋒面將轉涼

2019-05-14 19:26 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



高溫拉警報！氣象局14日針對15日中午前後台南市、高雄市、屏東縣發出高溫警報，高溫可能達36度以上。氣象專家彭啟明表示，下周一起鋒面南下，天氣才會轉涼；針對降雨情況，天氣風險公司總監賈新興指出，有待26日後觀察降雨情形，若達梅雨條件則表示夏季型天氣型提早來報到。

氣象局指出受西南風影響，全台各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，尤其15日中午前後台南市、高雄市、屏東縣可能出現36度以上高溫。氣象局指出，15日午後東半部和西半部山區有局部短暫雷陣雨。16日起西半部及東午後也有局部大雨。

彭啟明表示，預計15.16日開始，午後陣雨會增多，尤其周末陣雨會越來越明顯。另外，下周一、二有鋒面雲系南下，這波結構在預測上不確定性很高，但預期是屬於快速移動的鋒面，不是典型的梅雨鋒面。彭啟明表示，鋒面過後將有幾天東北風的天氣明顯轉涼也降溫，和這幾天的夏季天氣有點差別。

夏季型天氣提早報到了嗎？天氣風險公司總監賈新興表示，今年的梅雨開始的時間大致在5月4日至8日，5月20日台灣附近有一波鋒面，就看5月26日至6月5日這段時間的降雨情況，如果達到梅雨季條件，那麼夏季型的天氣型態就提早報到了。

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