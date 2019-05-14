親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
義美鮮乳遭下架
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

高雄正義車站工地驚見女屍！塑膠袋套上身死因待查

NBA／為何不用林書豪 暴龍記者嗆答：因為會輸

南、高、屏高溫警報 下周有鋒面將轉涼

2019-05-14 19:26台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

高溫拉警報！氣象局14日針對15日中午前後台南市、高雄市、屏東縣發出高溫警報，高溫可能達36度以上。氣象專家彭啟明表示，下周一起鋒面南下，天氣才會轉涼；針對降雨情況，天氣風險公司總監賈新興指出，有待26日後觀察降雨情形，若達梅雨條件則表示夏季型天氣型提早來報到。

氣象局指出受西南風影響，全台各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，尤其15日中午前後台南市、高雄市、屏東縣可能出現36度以上高溫。氣象局指出，15日午後東半部和西半部山區有局部短暫雷陣雨。16日起西半部及東午後也有局部大雨。

彭啟明表示，預計15.16日開始，午後陣雨會增多，尤其周末陣雨會越來越明顯。另外，下周一、二有鋒面雲系南下，這波結構在預測上不確定性很高，但預期是屬於快速移動的鋒面，不是典型的梅雨鋒面。彭啟明表示，鋒面過後將有幾天東北風的天氣明顯轉涼也降溫，和這幾天的夏季天氣有點差別。

夏季型天氣提早報到了嗎？天氣風險公司總監賈新興表示，今年的梅雨開始的時間大致在5月4日至8日，5月20日台灣附近有一波鋒面，就看5月26日至6月5日這段時間的降雨情況，如果達到梅雨季條件，那麼夏季型的天氣型態就提早報到了。

【更多精采內容，詳見

梅雨高溫

相關新聞

阿里山公路坍方交通中斷搶修困難 搶通延到明天中午

2019-05-14 17:22

北市知名五星級飯店游泳池 水質連4年檢測不合格

2019-05-14 17:20

氣象局發布高溫資訊！台南、高雄、屏東明恐飆36度

2019-05-14 16:35

一個人的媽祖台北街頭「遶境」 很虔誠也很簡單

2019-05-14 16:28

一次性醫材重複用 醫改會：應交由認證第三方機構

2019-05-14 19:45

一次性醫材重複用 名醫：台大可以 不代表其他醫院也行

2019-05-14 19:44

花生控最愛！肯德基全新「花生吮指嫩雞蛋堡」早餐報到

2019-05-14 19:14

經典劇目集結 紙風車獻新版幻想曲

2019-05-14 18:35

影／日、洋式混合老房 記錄孫運璿最珍貴的26年

2019-05-14 18:13

新農食平台上線 在家買菜不是夢

2019-05-14 18:13

德國名家魏德曼 登台獨奏莫札特

2019-05-14 18:13

影╱單次重消醫材再使用 衛福部提三大共識採正面表列

2019-05-14 18:08

想吃山竹不用等！泰國「沾他汶里府水果節」盡情享受熱帶水果

2019-05-14 17:55

影／防堵非洲豬瘟 綠委提案初犯即罰100萬

2019-05-14 17:50

癌末沒錢看醫生 她竟買棺材放在家中

2019-05-14 17:39

回不去的真善美 好萊塢傳統歌舞片的滅亡

2019-05-14 17:38

血型不相容腎臟移植 新店耕莘完成首例

2019-05-14 17:38

就像在童話場景中！5座30米彩色南瓜隧道免費拍美照

2019-05-14 17:11

全球華文永續報導奬 6月30日徵件截止 總獎金破130萬

2019-05-14 17:00

血拼族注意 她染麻疹逛了公館、師大夜市、東區百貨

2019-05-14 15:55

違規帶肉入境 5個月來263人挨罰20萬元

2019-05-14 15:51

提高罰則到100萬 立委：加強防豬瘟

2019-05-14 15:35

狂犬病疫苗解禁 被流浪犬貓抓咬傷可自費接種

2019-05-14 15:25

台新X名偵探柯南科學搜查展 「YBO兒童貴賓場」6月8日限定開跑

2019-05-14 15:11

琴背內藏的銘記——希望之琴 藏二戰往事

2019-05-14 14:59

歌劇演唱家的退休生活－起碼有一間很特別的安養院

2019-05-14 14:56

5月下旬可能是最後一波梅雨 賈新興：夏天恐提前報到

2019-05-14 14:35

7月禁塑吸管 百貨、飯店各有解方

2019-05-14 14:27

麻疹新增3例皆為成人 今年累計已近百例

2019-05-14 14:14

兩成家長說孩子曾被陌生人搭訕 家扶創VR遊戲教自保

2019-05-14 14:13

台灣嘉磷塞市占大 防檢局：暫不禁 盼減用

2019-05-14 14:13

蝶豆花食安疑慮 北市函請中央進行食品安全性評估

2019-05-14 14:02

春夏交替防氣喘發作 注意相關事項成「控制達人」

2019-05-14 14:00

影／HPV疫苗案「痛痛女孩」判賠 衛福部決上訴

2019-05-14 13:59

因應高齡化 科技部推互助App

2019-05-14 13:53

152筆國有長照預定地 六都蛋黃區5筆、花東離島115筆

2019-05-14 13:52

首家跨部會照中心 南港郵局先示範

2019-05-14 13:52

青菜應該先切還是先洗？ 食藥署給解答

2019-05-14 13:23

文創產業成顯學 台北、上海學者「書寫時光」研討交流文創與文化

2019-05-14 13:04
看更多

熱門文章

從穿衣服看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22

影／才女相戀！ 厭世姬、簡莉穎宣布524登記結婚

2019-05-14 11:02

獅虎「阿彪」的痛誰懂？政府補助大縮水 1500隻動物求認養

2019-05-14 00:57

氣象局：明天會更熱 19日起全台留意大雨

2019-05-14 12:17

婚禮上最珍貴的瞬間！奶奶不捨孫女出嫁 躲在屋外偷哭

2019-05-14 19:20

企業主管和重刑犯人格特質相同？ 精神科醫師這麼說

2019-05-14 07:17

癌末沒錢看醫生 她竟買棺材放在家中

2019-05-14 17:39

腳麻了走不動…別以為只是血液循環不好 嚴重可致命

2019-05-14 11:55

5月下旬可能是最後一波梅雨 賈新興：夏天恐提前報到

2019-05-14 14:35

阿里山公路坍方面積擴大交通中斷 300多名遊客受困

2019-05-14 11:55

社工做功德一年回捐薪水22萬？勞動部說話了

2019-05-14 12:01

每日星座運勢／天秤愛情高峰在今日 事業明顯突破

2019-05-14 00:00

影／工人在高屏溪清淤砂 結果挖到前所未見大巨蟒

2019-05-14 18:39

春遊補助兩樣情 花蓮最夯、台北超冷

2019-05-14 00:57

【幸福老後】林靜芸醫師／婆媳親子諜對諜

2019-05-14 06:00

限量12萬個! 麥當勞把Hello Kitty變身超萌紅鶴、小鱷魚抱枕

2019-05-14 13:09

一個人的媽祖台北街頭「遶境」 很虔誠也很簡單

2019-05-14 16:28

退休到底有多可怕？用「退而不休」重新找回你人生的價值

2019-05-14 15:21

小賣家的福音！7-ELEVEN首創「賣貨便」 下單、出貨、付款、取貨一站搞定

2019-05-14 14:46

網友沒這麼氣？一張圖看義美鮮奶出包對「台灣最後良心」形象影響

2019-05-14 15:32

捕獵走私害慘牠們 只能在屏科大終老

2019-05-14 00:57

麥當勞 x Hello Kitty聯名系列限量抱枕 明開賣

2019-05-14 10:15

影／小象跌入濕地 被民眾救出後狂奔回家找媽媽

2019-05-14 13:26

青菜應該先切還是先洗？ 食藥署給解答

2019-05-14 13:23

【親子教養】藝萱／訓練家事靠「嘴巴」

2019-05-14 06:00

靠山山倒？靠自己賺錢過好日子的5個生肖女

2019-05-14 10:12

血拼族注意 她染麻疹逛了公館、師大夜市、東區百貨

2019-05-14 15:55

彭啟明：今仍高溫上看34度 下周東北風影響會降溫

2019-05-14 07:35

蝶豆花食安疑慮 北市函請中央進行食品安全性評估

2019-05-14 14:02

氣象局發布高溫資訊！台南、高雄、屏東明恐飆36度

2019-05-14 16:35

吳德榮：明起午後對流較活躍 陣雨可能從山區擴及平地

2019-05-14 07:45

影／「痛痛女孩」案要上訴 陳時中：專家一致認定無關

2019-05-14 10:34

影／第一家公辦公營長照機構 南港郵局千坪節餘空間設100床

2019-05-14 09:53

口腔破洞沒有好 檢查才知口腔有癌變4處

2019-05-14 11:57

新竹企業徵才明登場 釋1238職缺

2019-05-14 14:54

「標哥」親煮水餃吃到沒？SOGO獨家款吃得到一整尾白蝦

2019-05-14 15:04

槍口下討飯吃！小偷棕熊叼走俄獵人整箱食物

2019-05-14 17:52

秀護國神犬萌照 蔡英文：守護台灣豬寸步不讓

2019-05-13 20:06

發現他有小三…妳一直努力討好他 那怎麼討好妳自己？

2019-05-14 15:41

500元享「鮪魚生魚片吃到飽」 菜な還有3款期間限定鮪魚料理

2019-05-14 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top